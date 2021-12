A Canosa la Giornata diocesana della Pace

27 dicembre 2021

Il 1° gennaio 2022 si celebrerà la 55.ma Giornata Mondiale della Pace sul tema:La Giornata si celebra il 1° gennaio di ogni anno per volere di Papa Paolo VI, a partire dal 1968. Papa Francesco nel messaggio propone al mondo tre vie da percorrere -sottolinearesponsabile dell'Ufficio di Pastorale Sociale, Lavoro, Giustizia, Pace della Diocesi di Andria- "per la costruzione di una pace duratura". Anzitutto "il dialogo tra le generazioni, quale base per la realizzazione di progetti condivisi". Quindi "l'educazione, come fattore di libertà, responsabilità e sviluppo". Infine "il lavoro per una piena realizzazione della dignità umana". Tre "elementi imprescindibili" per "dare vita ad un patto sociale", senza il quale "ogni progetto di pace si rivela inconsistente".La proposta del Pontefice è contenuta nel Messaggio per la 55.ma Giornata Mondiale della Pace. Per dare risonanza al messaggio di Papa Francesco, l'Ufficio di Pastorale Sociale, Lavoro, Giustizia, Pace e Salvaguardia del creato, con la collaborazione del Servizio diocesano di Pastorale Giovanile, il Gruppo Scout Canosa 1, la Parrocchia di Santa Teresa in Canosa di Puglia, e con l'apporto della Caritas diocesana, l'Azione Cattolica diocesana, il Forum diocesano di Formazione all'Impegno Sociale e Politico, il Progetto Policoro diocesano, il gruppo MEIC diocesano, il Presidio di Libera "Renata Fonte" di Andria, la Cooperativa S. Agostino di Andria e la Scuola di Formazione Socio-Politica di Minervino Murge organizza laDue momenti previsti: una riflessione sul tema in cui un giovane della nostra diocesi dialogherà con il, educatore e giornalista, e successivamente un momento di preghiera guidato dal nostro, con la consegna della Luce di Betlemme da parte degli scout a ciascuna parrocchia della Diocesi.Dalle città dici saranno deimessi a disposizione della Diocesi, che partiranno allerispettivamente dae da. Per usufruire di questo servizio e al fine di organizzarlo al meglio è necessario dare la propria adesione entro e non oltre ildirettamente aOppure scrivere a: