A Canosa la cultura riparte

"Teatro, cinema, musica e sport animeranno la stagione estiva di Canosa." - Esordisce così l'Assessore alla Culturanella presentazione delle novità - "Dopo aver annunciato la presenza di Clementino a chiudere i festeggiamenti in onore del nostro Santo Patrono siamo pronti a lanciare il cartellone degli eventi dell'Estate Canosina. Oltre cinquanta appuntamenti tra cui eventi culturali di qualità e artisti di rilevanza nazionale per incontrare tutti i gusti e le fasce di età e stuzzicare l'interesse anche di un pubblico proveniente da fuori città. Sarà il Battistero di San Giovanni a fare da suggestiva scenografia alla rassegna teatraleorganizzata dal Comune di Canosa di Puglia in collaborazione con il Teatro pubblico Pugliese. Cinque gli appuntamenti con altrettanti ospiti di eccezione, dapassando per il canosinoBiglietti in vendita sul circuito VIVA ticket e presso il Centro Servizi Culturali, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle 12,00 e martedì e giovedì dalle ore 17,00 alle 19,00. Sempre al Battistero, la rassegna cinematograficacon la prima pellicola,di Gabriele Salvatores in programma martedi 20 luglio alle ore 21,00 Invece pressoall'interno del plesso scolastico " U. Foscolo", ogni giovedi, avrà luogo la rassegna cinematografica dedicata ai bambini. Particolare attenzione è stata rivolta alle giovani generazioni, tra le più colpite a livello socio-psicologico dalle restrizioni a causa dell'emergenza sanitaria. Si chiamail festival musicale proposto dall'Amministrazione Comunale, in partnership conche nasce per dare risalto alle diverse sfaccettature del moderno cantautorato italiano, ospitando artisti i cui progetti spaziano dall'indie al pop, passando per una contemporanea interpretazione del cantato dialettale. Non solo spettacoli di intrattenimento ma anche fede e devozione. Torna la Festa Patronale in onore di San Sabino seppur con tutte le limitazioni imposte dai vari protocolli. La Celebrazione Eucaristica sarà celebrata presso il Battistero di San Giovanni ma senza processione per le vie della città della sacra effige del Santo, come previsto dal protocollo CEI. Suggestivo sarà domenica 1 Agosto aspettare il sorgere del sole all'interno del Parco Archeologico di San Leucio ascoltando le note del concerto a cura dell'Ass. Musica nell'aria eseguito alE non è tutto. Torna la tradizionaleche quest'anno giunge alla suae tornano lela manifestazione sportiva in piazza in cui si sfideranno in avvincenti tornei centinaia di atleti tesserati per le varie associazioni sportive canosine.- conclude- e lo fa in grande con un ricco e articolato cartellone di eventi che prevede fino al 5 settembre appuntamenti culturali, musicali, sportivi e visite guidate alle aree archeologiche. Un impegno assunto con forte determinazione da quest'amministrazione per offrire ulteriori momenti di socialità e spensieratezza dopo i lunghi periodi bloccati in casa e il tutto possibile anche grazie alla forte rete dell'associazionismo locale."