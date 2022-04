A Canosa, il Principe Alberto II di Monaco:' E' come tornare a casa'

Per la prima volta nella storia, la città diha accolto un Capo di Stato: ilche era già stato in visita il 16 giugno 1997, quando fu insignito della cittadinanza onoraria, in occasione della ricorrenza del settimo centenario della formazione del Principato di Monaco(1297). Ladiretta dal primo luogotenenteed il picchetto dei militari dell'di stanza a Barletta, comandato dalper gli onori algiunto stamani in visita ufficiale aaccolto dal sindacoe dalle autorità civili militari e religiose.Nella seconda giornata in Puglia, il reale, ha scoperto una targa all'ingresso della città, per testimoniare l'adesione del Comune di Canosa di Puglia all'associazione. Ha fatto seguito l'ingresso nel palazzo di città per il saluto alle autorità.. È stata tra prime affermazioni del principe Alberto II di Monaco nell'aula consiliare mentre, il sindaco di Canosa ha dichiarato "E' per noi tutti un onore averVi qui e aver reso possibile questo momento di incontro con le città aderenti all'Associazione dei Siti Storici Grimaldi di Monaco, che abbraccia sotto la Presidenza onoraria di Vostra altezza, più di cento Comuni francesi e italiani, tutti uniti da secolari legami con la dinastia dei Grimaldi. Tuttavia, anche se la relazione che lega i comuni al principato è di natura storica, l'Associazione rivolge il proprio sguardo al futuro, attraverso progetti di tutela ambientale nei confronti dei quali il Principato, ed in particolare S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco, sono molto sensibili. Tra l'altro, le finalità istituzionali dell'Associazione si manifestano nella valorizzazione turistica e culturale dei territori, attraverso la costruzione di un comune progetto di promozione, che, grazie al Principato, ottiene una visibilità ed un respiro internazionale per i luoghi, per le culture, per le tipicità delle Città associate. Una vetrina importante di marketing territoriale attraverso cui esaltare i rapporti di amicizia tra le Città ed il Principato. In questo senso, auspico che la nostra Canosa, possa proseguire per molto tempo ancora nella scia di quella proficua collaborazione già avviata con il Principato di Monaco per la promozione e la diffusione dei nostri prodotti di eccellenza a livello internazionale""La Vostra presenza a Canosa - ha aggiunto il primo cittadinorinsalda ulteriormente il secolare legame della famiglia reale dei Grimaldi di Monaco con la Città e con il Comune di Canosa di Puglia che ha fortemente voluto essere tra i fondatori dell'Associazione dei Siti Storici Grimaldi di Monaco: il ricordo di questo momento sarà consegnato alla storia della Città con una targa che qui, nell'Aula in cui si manifesta la volontà della Città attraverso i suoi rappresentanti, andremo a scoprire perché sia sigillo di questo giorno e di questo legame." Al termine del discorso ilha donato almonarca monegascoun quadro realizzato dall' artista canosinache ritrae una giovane principessa. Poi, ilha percorso Corso San Sabino dove ha salutato la cittadinanza e le scolaresche in un tripudio di applausi con tanto di sventolio di bandierine biancorosse. In piazza Vittorio Veneto, davanti alla cassa armonica della villa comunale, è stato installato un maxi schermo, per consentire a tutti gli intervenuti di assistere alla deposizione della corona di alloro al Monumento ai Caduti alla presenza dei rappresentanti delle forze delle ordine e delle associazioni combattentistiche e d'arma.L'ultima tappa della visita a Canosa il Principe Alberto II di Monaco è stata la sede deldove è stata intitolata la sala in suo onore. A margine un momento conviviale con gli studenti dell'Indirizzo di"utilizzando vari prodotti della nostra azienda agraria" come ha dichiarato la dirigente scolastica, professoressache onorata ha ringraziato il monarca con l'auspicio che questo storico evento "sia foriero di traguardi illustri per la nostra Scuola, per il nostro territorio e per i nostri giovani attraverso progetti illuminati a sostegno dei loro percorsi di crescita di formazione ed eccellenza"Mentre, a margine della visita ufficiale del Principe Alberto II di Monaco a Canosa di Puglia, la consigliera delegata alle Politiche Culturali della Regione Pugliaha dichiarato :: "Il tour in Puglia e Basilicata del Principe Alberto II di Monaco rappresenta un momento importante per tutta la nostra regione. Le parole del Principe, che questa mattina ha detto che tornare a Canosa è come tornare a casa, sono un motivo di orgoglio per tutta la comunità. La tappa nella BAT e l'accoglienza ricevuta dai cittadini durante la passeggiata lungo corso San Sabino sancisce l'importanza di un rapporto che si consolida e che porterà nuove opportunità di promozione della sesta provincia. Sono certa che il Principe ricorderà la bellezza dei nostri luoghi e del nostro patrimonio artistico e culturale. Questa visita, ripresa dalle tv italiane ed internazionali rappresenta una vetrina importante per il territorio. Momenti come questo sono un'occasione per far apprezzare le nostre bellezze all'estero". Dopo Canosa,ha proseguito per Castel del Monte ad Andria, Spinazzola, e in serata a Matera, mentre, domani mattina sarà ad Alberobello in visita privata.