Vaccini: la Puglia, prima regione nella somministrazione delle dosi

Le dosi di vaccini anticovid somministrate fino ad oggi in Puglia sono 1.029.652. Il dato è aggiornato alle ore 17.30. La Puglia è la prima regione italiana nella capacità di vaccinare rispetto alla quantità di dosi consegnate. È la regione che vaccina di più con il 92,9% di dosi somministrate rispetto a quelle consegnate. Le percentuali di persone vaccinate per fasce di età (dati aggiornati alle ore 17.30) sono:1 dose over 80 anni Puglia al 82,3% (dato Italia: 81,4%)2 dose over 80 anni Puglia al 49,6% (dato Italia: 41,1%).Nel decennio 79-70 anni, 1 dose Puglia al 40% (dato Italia 39,2%)Nel dettaglio:1 dose 79 anni (Nati nel 1942) Puglia = 67%1 dose 78 anni (Nati nel 1943) Puglia = 68%1 dose 77 anni (Nati nel 1944) Puglia = 58%1 dose 76 anni (Nati nel 1945) Puglia = 55%1 dose 75 anni (Nati nel 1946) Puglia = 52%1 dose 74 anni (Nati nel 1948) Puglia = 34%1 dose 73 anni (Nati nel 1949) Puglia = 29%Ricordiamo che le vaccinazioni della fascia di età tra i 79 e i 60 anni continuano esclusivamente attraverso l'adesione allaConnon occorre prenotare, basta confermare l'appuntamento già pianificato dalla Regione sulla base della data di nascita e del Comune di residenza registrati in anagrafe sanitaria. Per aderire occorrono codice fiscale, tessera sanitaria e recapito telefonico per eventuali comunicazioni da parte dell'ASL. È possibile conoscere e confermare data e luogo del proprio appuntamento in tre modalità: piattaforma lapugliativaccina.regione.puglia.it servizio online, con possibilità di stampare il promemoria e il modulo di consenso informato; numero verde 800.71.39..31,attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle 20,00; farmacie accreditate al servizio FarmaCUP.ono 1731 i vaccini somministrati oggi . Come da indicazioni regionali l'accesso ai servizi è stato garantito ai cittadini prenotati per fasce di età. A Barletta intanto continua la vaccinazione dei pazienti oncologici: oggi è stata la volta dei pazienti in cura radioterapica. Mercoledì, invece presso l'ospedale Bonomo di Andria saranno vaccinati soggetti allergici per i quali il protocollo di intervento prevede la presenza di persone di rianimazione. Su tutto il territorio continua la somministrazione delle seconde dosi ai pazienti over 80.