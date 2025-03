Ventiquattro nuove idee di impresa stanno prendendo vita grazie a, ilche sostiene la nascita e il rafforzamento di imprese sociali capaci di generare valore per la comunità. Un'iniziativa concreta che trasforma il sostegno pubblico in opportunità di lavoro e inclusione per le persone più fragili. L'Avviso, ancora attivo, ha già finanziato 24 progetti per un totale di 3,7 milioni di euro, su una dotazione complessiva di 7 milioni. Le imprese selezionate, di cui 21 già costituite e 3 in fase di avvio, sono distribuite su tutto il territorio regionale: 11 nella provincia di Bari, 6 a Lecce, 3 a Taranto, 2 a Foggia, 1 a Brindisi eOltre ai numeri, ciò che rende questi progetti speciali è il loro impatto sociale. Grazie ai finanziamenti, 303 donne e 54 persone vulnerabili – tra cui vittime di violenza, persone con disabilità, ex detenuti, persone in cura per dipendenze e destinatari di misure di contrasto alla povertà – potranno trovare una nuova opportunità di vita e lavoro. Le idee finanziate spaziano in diversi settori, tutti con un forte impatto sociale e innovativo. Tra le iniziative più originali emergono: Un laboratorio di cioccolateria sociale, dove il lavoro diventa strumento di inclusione e riscatto; Un B&B artistico, che coniuga accoglienza e creatività; Un panificio sociale, che offre opportunità a persone in difficoltà; Una lavanderia gestita da persone con disabilità, per dimostrare che l'autonomia è possibile; Una palestra per l'autonomia attraverso la realtà virtuale, che utilizza la tecnologia per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro.Possono presentare domanda micro, piccole e medie imprese sociali, ma anche gruppi informali di persone fisiche che si impegnano a costituirsi come impresa sociale o cooperativa. Il finanziamento varia tra 10.000 e 250.000 euro e copre una vasta gamma di settori: servizi sociali innovativi, welfare culturale, agricoltura sociale, turismo accessibile e inclusivo, promozione dell'invecchiamento attivo, valorizzazione di beni pubblici e cittadinanza attiva. "Un avviso pubblico che rispecchia l'idea di sviluppo che abbiamo in mente e nel cuore per la nostra regione. Sosteniamo da sempre un certo modo di fare impresa, che ha l'obiettivo di fare utile e di essere sostenibile sul mercato, ma senza rinunciare alla propria vocazione etica e inclusiva. Con "Impresa possibile" diamo un'opportunità a tante persone fragili in cerca di riscatto, puntando su aziende virtuose che operano sul territorio per generare ricadute positive, economiche ma anche culturali e relazionali" è il commento del presidente della Regione PugliaMentre, la direttrice del dipartimento Welfare della Regione Puglia,dichiara : "L'Avviso Impresa Possibile non è solo un bando, ma una visione per il futuro: un'economia che mette al centro le persone, creando valore sociale e nuove opportunità per chi ne ha più bisogno. Ogni progetto finanziato è una testimonianza tangibile che la crescita economica può andare di pari passo con il rafforzamento del tessuto sociale. Sostenendo chi è in difficoltà, non solo offriamo supporto immediato, ma creiamo opportunità durature per l'autosufficienza e la realizzazione del proprio potenziale. La Puglia continua a investire nel cambiamento, trasformando idee in realtà e solidarietà in impresa."