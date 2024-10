Turismo: La Regione Puglia al TTG di Rimini

mercoledì 9 ottobre

ore 14.30

9 ottobre, ore 15.30

giovedì 10 ottobre

.

ore 10.00

ore 11.00

ore 14.30

venerdì 11 ottobre

ore 10.00

ore 11.00

ore 12.00

Novità in arrivo per la Puglia al TTG di Rimini, la maggiore fiera B2B del turismo che ogni anno riunisce oltre 1000 buyers provenienti da 75 Paesi del mondo e 55 start up, oltre a relatori di fama internazionale che, tutti insieme, contribuiranno a delineare e a gestire le nuove tendenze del turismo indoor e outdoor. Durante la tre giorni del TTG, le 70 aziende pugliesi in 48 postazioni, potranno fruire di un totale di ben 1600 appuntamenti B2B, organizzati attraverso il lungo e accurato lavoro preparatorio di Pugliapromozione che ha allestito un'area di 250 metri quadri. L'Assessorato al Turismo/Pugliapromozione per l'edizione 2024, che prenderà il via mercoledì 9 e si concluderà venerdì 11 ottobre, ha predisposto una nuova area conferenze all'interno del suo stand situato nelin cui si susseguiranno dei talk con interventi anche in partnership con enti pubblici o realtà imprenditoriali e/o stakeholders del settore turistico.Sono cinque le tematiche scelte dall'per questi momenti di incontro, riflessione e formazione. Al primo posto, ci sarà la sostenibilità ed accessibilità nel management delle imprese del comparto turistico. Poi, ci si soffermerà sulle ricadute che le politiche turistiche regionali (promozione, avvisi pubblici, attività di comunicazione nazionale ed internazionale, contributi) hanno sulla filiera turistica con la condivisione di testimonianze di buone pratiche. Si proseguirà, quindi, con la presentazione di progettualità virtuose con carattere di innovatività e ricadute territoriali e/o di filiera. Inoltre, ci si confronterà su overtourism e sostenibilità: azioni a favore del buon turismo. La quinta tematica riguarderà gli strumenti dell'Intelligenza Artificiale a favore del turismo: un binomio per un nuovo rilancio del settore.Nelle tre giornate, fra i vari appuntamenti dell'area conferenze dello stand Puglia al TTG di Rimini, ne segnaliamo alcuni.Per il giorno dell'apertura,, sono due gli appuntamenti istituzionali.Alle, con relatoriassessore regionale al Turismo, Sviluppo e impresa turistica,Head of Sales Epoca Collection e Sales Coordinator di METODO CEO Lybra Tech Gruppo Zucchetti ed esperto di Travel Data Lake, Big Data, IA predittiva,direttore generale Pugliapromozione.Sempre domani,con relatori, assessore regionale al Turismo, Sviluppo e impresa turistica,responsabile Prodotto Turistico Pugliapromozione,Direttore Generale Pugliapromozione.Sono tre gli appuntamenti da non perdere diAlle, relatorisindaco di Otranto,direttore della Gazzetta del Mezzogiorno,presidente Vivere Otranto (Associazione Commercianti e Albergatori di Otranto),università del Salento.Alle, relatoriassessore regionale al Turismo, Sviluppo e impresa turistica,direttore regionale Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio,direttore generale Pugliapromozione,Osservatorio Regionale del Turismo Pugliapromozione,presidente CdA QuestLab SrL. Al termine della presentazione, verranno condivisi i dati dell'Osservatorio regionale del Turismo Pugliapromozione.Alle, relatori Gianfranco Lopane assessore regionale al Turismo, Sviluppo e impresa turistica,direttore regionale Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio,fondatore FoodExp e SìNEXT,Epoca Collection,Vestas Consulting & Development.Per la giornata conclusiva di, fra gli altri, segnaliamo tre appuntamenti.Alle, relatoriassessore regionale al Turismo, Sviluppo e impresa turistica,sindaco di Polignano a Mare, Gabriele Greco CEO di Spiagge.it , Roberto Benigno Cala San Giovanni. Alle, relatoridirettore Salento Bici Tour,Founder & CEO Puglia Cycle Tours.Alle, relatoriassessore regionale al Turismo, Sviluppo e impresa turistica,direttore regionale Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio,CEO & Founder BTM Italia,responsabile Marketing Pugliapromozione.