Tumori neuroendocrini: a Barletta la prima Pet con Gallio 68

Un passo avanti importante nello studio di tumori neuroendocrini all'per la prima volta nella Regione Puglia nella unità operativa diretta dalè stata eseguita unaper lo studio e la diagnosi del tumore del neuroendocrino, patologia rara di cui sino a poco tempo fa si conosceva ben poco. "Questo tipo di tumore non ha una sede elettiva e si può sviluppare in qualsiasi parte del nostro corpo - dichiara il- le sedi maggiormente interessate sono intestino, polmone, fegato e pancreas. Avere quindi una metodica diagnostica accurata come la Pet in abbinamento ad un radiofarmaco come il ­Gallio 68, ci permette di individuare correttamente la patologia, di studiare le progressioni di malattia e quindi le metastasi e soprattutto ci permette di orientare la terapia e di comprendere se è utile una terapia con farmaco radioattivo o meno".