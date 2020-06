Tre milioni a fondo perduto per lo sport pugliese

"Tre milioni a fondo perduto, una misura che permetterà lae che sono state messe in ginocchio dall'emergenza economica provocata dal coronavirus". A commentare lo stanziamento da parte della Regione Puglia di un contributo apari aè ile consigliere regionale. "A partire- spiega Caracciolo - sarà attiva la procedura online accessibile all'indirizzo " http://www.regionepuglia.it/bandi-e-avvisi " con la quale sarà possibile per ASD e SSD con sede legale e operativa in Puglia richiedere l'accesso ad un contributo a fondo perduto che va da un minimo di 500 ad un massimo di 1500 euro"."Due -- saranno le tipologie dei beneficiari.sulla base di un contratto di comodato d'uso gratuito. A questi soggetti in possesso dei requisiti necessari, sarà concesso un contributo economico di 500 euro senza alcuna attribuzione di punteggi.regolarmente registrato o a una convenzione da cui si deduca la spesa per l'utilizzo dell'immobile. Per questa tipologia è prevista una graduatoria che vedrà i primi 500 classificati ricevere un contributo di 1500 euro, i classificati dal 501° al 1000° ricevere un contributo di 1000 euro e i classificati dal 1001° posto in poi ricevere un contributo di 750 euro"."Invito -- tutte le società adAncora una volta la Regione Puglia ha riconosciuto concretamente l'importanza ed il valore dello sport come veicolo di valori positivi, coesione sociale e passione".