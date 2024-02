Trasporti: Nuova fermata Barletta Ospedale di RFI

Questa mattina l'assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile,, ha partecipato presso il Comune di Barletta a un incontro pubblico sulla nuova fermatainsieme al sindaco di Barletta,e al consigliere regionaleCon l'occasione Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS) ha illustrato il progetto della nuova fermata e ha dettato un cronoprogramma, che prevede la stipula del contratto entro il prossimo luglio e l'ultimazione dell'intervento e l'attivazione del servizio entro il 2026. Costo complessivo del progetto 22 milioni di euro. Contestualmente all'attivazione della nuova fermata diè prevista l'elettrificazione del primo tratto di linea compreso tra Barletta Centrale e la fermata "Barletta Ospedale" (circa 2 km) per garantire un servizio passeggeri con treni elettrici."Oggi RFI ci ha aggiornato sulla progettazione e sul cronoprogramma relativo alla nuova fermata nella città di Barletta – ha detto l'assessore -, che renderà più facilmente raggiungibile l'Ospedale Dimiccoli, a cui sarà collegata con un percorso pedonale protetto, attrezzato con sistemi di schermatura solare frangisole e arredo urbano, e porterà migliorie sulla viabilità stradale con una nuova rotatoria. Inoltre garantirà lo scambio intermodale treno-gomma, grazie alla presenza del terminal per la sosta bus a lungo termine e un parcheggio da 140 posti, e lo scambio treno-bici, poiché dalla fermata parte un percorso ciclabile collegato con il sistema di mobilità ciclabile urbana prevista nel PUMS di Barletta. Questa fermata si inserirà nel collegamento ferroviario metropolitano con la stazione di Barletta Centrale, dove avverrà l'interscambio ferroviario tra la rete RFI e la rete gestita da Ferrovie del Nord Barese che stanno completando l'intervento sul secondo fronte della loro stazione di Barletta, lato via Vittorio Veneto. Tutti risultati di una proficua collaborazione tra Regione, RFI, aziende di trasporto e territorio."L'assessore ha ricordato che l'importante progetto di potenziamento ed elettrificazione della, in cui rientra anche il miglioramento dell'accessibilità della fermata di Canne della Battaglia, sta seguendo un altro iter di approvazione: al momento è stata completata la progettazione definitiva per poter poi avviare l'iter di ottemperanza ambientale e la Conferenza di Servizi, una volta ottenuti i necessari finanziamenti. "Riqualificare la fermata di Canne della Battaglia significherà offrire ai residenti ma soprattutto ai numerosi turisti - ha concluso l'assessore - l'opportunità di visitare aree storico-archeologiche di valore. E così anche il trasporto pubblico contribuisce alla promozione e alla valorizzazione del territorio."