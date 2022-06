Torna #FacciamoloTutti: Prevenzione di HIV e malattie sessualmente trasmissibili nei luoghi dei giovani

Tornala campagna di comunicazione per la(virus dell'immunodeficienza umana) e quest'anno non solo si occupa anche di tutte la malattie sessualmente trasmissibili, ma parla la lingua della musica. #FacciamoloTutti sarà infatti presente con stand informativi - e a Bari con una autoemoteca per il test salivare - nei principali appuntamenti musicali estivi della Regione Puglia.sarà presente ala partire dalla tappa di Taranto del Medimex e per 15 tappe. L'evento è organizzato dacon il contributo non condizionante di. Lo scorso venerdì si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell'evento."Per il terzo anno consecutivo Aress patrocina questa importante campagna di prevenzione che nel corso del tempo è cresciuta ottenendo sempre maggiore attenzione – ha dettoDirettore Aress Puglia – la novità della presenza nelle principali tappe musicali dell'estate pugliese testimonia la sempre maggiore attenzione che viene rivolta al tema della prevenzione da hiv e da tutte le malattie sessualmente trasmissibili. Gli organizzatori dei grandi eventi musicali hanno aderito immediatamente e con entusiasmo e di questo siamo molto contenti".Mentre,, presidente SIMIT Puglia e Basilicata e referente scientifico del progetto ha dichiarato: "La società italiana di malattie infettive che rappresento è lieta di continuare a sostenere questo progetto che di anno in anno si arricchisce la prevenzione deve uscire dai luoghi strettamente sanitari e si deve fare per strada, nei luoghi di massima aggregazione come sono appunto i concerti. La prevenzione ha bisogno di una informazione diretta, chiara, immediata".del Dipartimento della Salute Regione Puglia ha detto: "Esiste un rapporto molto diretto tra prevenzione e bilancio. La prevenzione quando funziona ci consente di risparmiare molto e ne siamo talmente convinti che abbiamo avviato un progetto con l'Assessorato allo Sport che ci consentirà a settembre di portare la campagna #facciamolotutti anche negli stadi e in tutti gli altri contesti sportivi, a tutti i livelli".Il Direttore Dipartimento Salute Asl Baha spiegato: "Io mi occupo di prevenzione e per questo abbiamo aderito subito e con entusiasmo a questa iniziativa. La Asl di Bari sarà presente in alcune importanti date baresi dei principali eventi musicali in programma con una autoemoteca che consentirà di effettuare test salivari. Dobbiamo puntare moltissimo sulla informazione perché per essere protetti bisogna essere informati"., ideatore della campagna #facciamoltutti ha detto: "Io sono entusiasta attraverso 15 tappe e concerti di sicuro successo portiamo la prevenzione sull'HIV e sulle malattie sessualmente trasmissibili nei luoghi dei giovani e non solo perché la musica è un linguaggio universale. Realizzeremo dei video che ci consentiranno di andare oltre l'estate per continuare a parlare di prevenzione sempre e soprattutto il primo dicembre in occasione della giornata mondiale dedicata a questo tema".La dottoressaGilead ha dichiarato: "Con molto piacere partecipiamo al lancio di questo terzo anno della campagna #facciamolotutti. il nostro ruolo è quello di sostenere la crescita del sistema sanitario, siamo attori protagonisti a tutto tondo e per noi è molto importante supportare iniziative di prevenzione e di corretta comunicazione. L'esempio della Puglia è virtuoso e siamo certi che potrà essere seguito anche in altri contesti italiani. Dello stesso parere è, MSD: "la nostra attenzione nei confronti della ricerca e della innovazione è sempre stata molto alta e per questo abbiamo rinnovato il nostro impegno in questo progetto che ci richiama ai doveri della prevenzione, alle responsabilità sociali che dobbiamo rispettare".