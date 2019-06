Sanità: piano comunicazione e informazione

La Giunta ha approvato ilstrumento esecutivo della strategia del sistema integrato di comunicazione e informazione per la sanità, elementi essenziali per rendere esigibile il diritto fondamentale alla salute. Il governo regionale ha già puntato su singoli settori di comunicazione, come ilche prevede un sistema di immagine e informazione coordinata negli ospedali e ambulatori per supplire alla mancanza di informazioni per malati e parenti che usano i servizi sanitari pubblici. La filosofia di fondo declina il tema dell'accoglienza del paziente e dei suoi familiari, intendendo il benessere delle persone come il fulcro su cui tutto il sistema sanitario regionale deve muoversi. Obiettivo del piano è perònei confronti delle persone, delle istituzioni e della società nel suo complesso, anche attraverso interventi complessi per modificare errati comportamenti consolidati. Le leve del Piano sono quella dell'integrazione delle metodologie di lavoro in una logica di condivisione delle scelte di comunicazione con le aziende sanitarie, i Policlinici e gli IRCSS e il ricorso alle più ampie collaborazioni anche con le istituzioni regionali per favorire la diffusione del messaggio di comunicazione.Si produrranno così:in primis il fascicolo sanitario elettronico (FSE) e l'attivazione di specifiche campagne di comunicazione per migliorare la conoscenza e l'accessibilità della rete dei servizi e delle strutture pugliesi e a favorire l'appropriatezza degli accessi. Saranno realizzate: campagne di comunicazione e di informazione, con l'implementazione del Portale regionale della Salute, la creazione di una Struttura di raccordo e di coordinamento per la realizzazione del Piano.Le aree di possibile intervento sono quelle sociale, ambientale, economica,degli stili di vita (alimentazione, attività fisica, fumo, alcool) e dell'accesso ai servizi sanitari, sociali, scolastici, ricreativi e di trasporto.Ci saranno campagne di comunicazione a mezzo stampa, radio e televisioni, con la prima applicazione dellenell'ambito della comunicazione istituzionale, la progettazione di campagne di comunicazione su temi di interesse prioritario nell'ambito della collaborazione già avviata tra ASSET, ARESS e Dipartimento Sanità e la Struttura speciale della comunicazione istituzionale.In più è prevista la produzione e la realizzazione di campagne di comunicazione attraverso il centro media regionale.Sarà implementata la piattaforma web: www.sanita.puglia.it: ildiventerà il principale strumento di informazione e servizio per le politiche della salute pugliesi. Ci saranno azioni dedicate a promuovere la conoscenza dei servizi digitali già disponibili sul portale e che semplificano moltissimo l'approccio delle persone al sistema sanitario come la possibilità di prenotazione on line, referto on line, pagamento ticket e la massima diffusione del fascicolo sanitario elettronico che è uno strumento di grande utilità, in particolare per i pazienti affetti da patologie croniche.Per la comunicazione social, infatti, le attività si concentreranno sul racconto sistematico del percorso attuativo e sulla documentazione delle attività in progress e su una maggiore capacità di ingaggio dei pubblici di riferimento. La realizzazione delle attività di comunicazione in tutti gli interventi fin qui elencati necessita di un insieme di contenuti e strumenti di base funzionale a promuovere e veicolare le campagne. Per questo saranno realizzate nel corso del 2019 una serie di materiali divulgativi e promozionali sia fisici che digitali.Saranno quindi prodotte e promosse dieci opere audiovisive in collaborazione con Apulia Film Commission (AFC), strettamente connesse al racconto del sistema sanitario e delle tematiche legate alla salute (prevenzione, assistenza, ecc.) per lo sviluppo di una maggiore sensibilità alle tematiche sul territorio.La promozione delle opere realizzate, oltre che attraverso i diversi canali di comunicazione istituzionale, avverrà tramite l'organizzazione di un rassegna itinerante presso le principali strutture ospedaliere del territorio; inoltre, saranno organizzati eventi ad hoc e materiali di promozione delle opere. Il fine del piano è comunquecome si accede alle prestazioni, dove si trovano i servizi, quali sono i percorsi corretti. Ci si arriverà attraverso sia un potenziamento del portale web che attraverso una serie di materiali informativi che saranno distribuiti attraverso una rete capillare di soggetti con i quali la Regione intende stringere alleanze per il miglioramento della visibilità e l'accessibilità delle strutture e promuovendo con campagne per la sensibilità generale sui temi della salute e del benessere.