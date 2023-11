San Severo: Conferenza “1943-44 - Il De Amicis fece la guerra”

A chiusura delle celebrazioni per i 100 anni dell'edificio scolastico "Edmondo De Amicis"di San Severo, il Centro di Ricerca e di Documentazione per la Storia di Capitanata in collaborazione con il Circolo Didattico De Amicis organizza la conferenza "1943-44 - Il De Amicis fece la guerra" in calendarionell'aula magna dell'istituto scolastico alleNel corso della conferenza relazionata da Giuseppe Clemente, Presidente onorario del CRD, e autore dell'ultimo libro dal titolosi evidenzierà il contributo dato dall'edificio durante la seconda guerra mondiale. Presenti anche Anna Maria Troiano, Dirigente Istituto De Amicis, e Dina Contò, Presidente del CRD Storia di Capitanata.Negli ultimi mesi del 1943 San Severo fu ritenuta la sede ideale del Mediterranean Allied Photo Reconnaissance Wing, ossia del centro di elaborazione dati delle fotografie aeree scattate dai ricognitori nell'Europa ancora occupata dai nazisti. Era il più grande dell'area mediterranea e il suo contributo all'esito finale della seconda guerra mondiale è stato rilevante, anche se, ancora oggi, poco noto. Per sistemare i laboratori e gli uffici gli Alleati requisirono l'allora l'edificio scolastico "Principe di Piemonte", oggi "De Amicis", "vasto e freddo durante l'inverno", nel quale dal 6 dicembre 1943 all'11 ottobre 1944 operarono gli uomini del 32nd Photographic Reconnaissance Squadron e quelli del 4th Photo Technical Squadron insieme a squadriglie aeree e tecnici della RAF. Al "De Amicis" confluivano tutte le foto fatte nei voli di ricognizione, perché era il più attrezzato centro per la interpretazione delle fotografie aeree. Le monumentali macchine per lo sviluppo continuo delle pellicole e la stampa vennero trasferite alla fine del 1943 da La Marsa in Tunisia a San Severo. Tra i tecnici, tutti "uomini geniali" vi erano ingegneri, architetti, grafici, disegnatori, topografi, esperti in aerofotogrammetria e anche buoni pittori, tutti indispensabili per la lettura e la ricostruzione dei paesaggi e utile fu il loro l'apporto anche allo sbarco in Normandia, tanto che nel luglio del 1944, come riporta il pediatra Giacomo Pazienza, ricevettero la visita di re Giorgio VI d'Inghilterra, padre di Elisabetta II. Di questo e altro ancora si parlerà nel corso della conferenza.