Rosanna Todisco alla segreteria della Lega Canosa

In vista della ormai prossima competizione elettorale che avverrà aper eleggere il nuovo Governatore della Puglia anche lacomincia a muovere i primi passi formando il Direttivo cittadino "forte del risultato ottenuto nelle scorse europee - ricorda la segretaria, fresca di nomina,- sfiorando le 2mila preferenze e diventando il primo partito del centrodestra in città.!". Il Direttivo è così composto:segretaria,vice segretario,responsabili del tesseramento,responsabili dell'organizzazione. Completano il direttivo di Canosa: Roberto Forte, Agostino Di Pietro, Benito Bergamasco, Michele Santobuono, Sabino Sportaiuolo, Angela Curci, Antonio Marcovecchio, Sabino Cannone, Costanzo Masciulli, Domizia Morra, Rosa Di Nunno, Giuseppe Forte e Luigi Barbarossa, quest'ultimo responsabile per la categoria degli ambulanti canosini.