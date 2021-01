Riapertura scuole: screening a tappeto e continuativo

A margine del vertice regionale sulla didattica in presenza è intervenuto il consigliere regionale di Fratelli d'Italiacon una dichiarazione: "Leggo che i sindacati pugliesi hanno chiesto al presidente Michele Emiliano di rinviare l'avvio delle lezioni in presenza, previsto per il 50% il 7 gennaio, di una settimana o di 15 giorni. Emiliano ci sta pensando… Insomma, il 3 gennaio a 3 giorni dal ritorno a scuola siamo ancora alSolo una mappatura completa e continua può permetterci di tenere costantemente sotto controllo il contagio e garantire insieme sicurezza, salute e obbligo scolastico. Ormai tutte le regioni si sono organizzate in questo modo, manca solo la Puglia. Penso ad esempio al Piemonte che ha stanziato 7 milioni di euro solo per tamponi ogni 15 giorni ad alunni e insegnanti, alla Campania che fa tamponi a scuola anche ai genitori degli alunni, alle Marche, alla Basilicata, ormai tutti si sono organizzati con screening a tappeto. In Puglia invece, per aggirare la decisione dell'assessoreche vuole è contrario alla 'tamponite', molti sindaci si sono organizzati autonomamente pagando i tamponi per le loro scuole. Il presidente della Provincia di Brindisi di propria iniziativa lo ha garantito agli studenti e insegnanti di tutta la provincia. Dal momento che i soldi in questo periodo non mancano, e che anche ichiedo che anche in Puglia venga subito predisposto screening di tamponi per tutti gli alunni e personale scolastico per tutta la durata delle scuole. I cittadini stanno facendo tanti sacrifici, ora il governo regionale deve iniziare a fare la sua parte".