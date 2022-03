Registrati 585 casi positivi nella BAT

La Regione Puglia ha diffuso il bollettino Covid aggiornato alle ore 14,00 di venerdì 25 marzo 2022. Le persone attualmente positive in Puglia sonodi cui 645 ricoverati in ospedale compresi i 34 che al momento occupano posti letto in terapia intensiva. L'incidenza dei posti letto occupati in terapia intensiva Covid rispetto al totale dei positivi ricoverati è del 5.27%. I test registrati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 41.421, dei qualihanno avutocosì suddivisi :954 nella Provincia di Foggia;2579 Area Metropolitana di Bari; 674 nella Provincia di Brindisi;2095 Provincia di Lecce;877 nella Provincia di Taranto;52 casi di residenti fuori regione e 26 casi di provincia in via di definizione. Sono statinelle ultime 24 ore.evidenzia che, nellal'89 per cento della popolazione over 5 anni ha ricevuto la prima dose di vaccino (330.703 cittadini) mentre in 319.274, pari all'86 per cento degli aventi diritto, ha ricevuto anche la seconda dose. Il 62 per cento della popolazione ha ricevuto anche la terza dose: la percentuale equivale a 229.799 cittadini. In totale sono 879.776 le dosi somministrate. Le città consono Trani con il 66% degli aventi diritto, Bisceglie con il 64%, Barletta eSeguono Andria e Margherita di Savoia con il 61%, Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia con il 59%. Chiudono Spinazzola e Minervino Murge con il 56% di dosi di richiamo eseguite.