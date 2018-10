Qualcosa da dire sull’amore e non solo

Ancora un'iniziativa a cura della– sezione diin collaborazione con l'IDAC e l'International Inner Wheel – Club di Canosa, tesa a promuovere la cultura e il sociale nel nostro territorio con la rassegna letterariaallepresso, in Corso Garibaldi n. 88, a, si terrà la presentazione del libro di, edito Florestano, dal titolo:A porgere i saluti istituzionali saranno:Presidente della FIDAPA,Presidente IDAC ePresidente Inner Wheel –club di Canosa. Dialogherà con l'autrice,vicepresidente FIDAPA – sezione di Canosa di Puglia., laureata in Lettere e in Psicologia, è autrice di testi teatrali, racconti e romanzi accomunati da un filo conduttore: la critica del presente e la tensione verso il superamento della condizione di servitù a chi detiene il potere. Nei suoi scritti è rilevante l'interesse verso molte donne del Novecento, capaci di compiere una rottura col passato e di generare nuovi pensieri e nuovi modi di stare al mondo. Le protagoniste del libromettono in campo dubbi, domande, riflessioni sul potere costituito che sfidano per costituirsi come soggetti dotati di pensiero e di forte volontà. Volgendo lo sguardo su se stesse e sul mondo dialogano con l'altro mettendo a nudo ambivalenze, contraddizioni e frustrazioni. Ogni voce fa da eco alle altre, e tutte insieme creano una musica mutevole come mutevoli sono gli umori delle donne. Per superare le passioni tristi cercano una via d'uscita seguendo la legge del desiderio che è flusso di energia inarrestabile.L'incontro è aperto alla cittadinanza con ingresso gratuito.