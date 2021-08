Puglia: 4.505 le persone attualmente positive

In Puglia, nella giornata odierna sono stati registrati49 nella Provincia di Foggia; 79 nella Provincia di Bari; 16 nella Provincia di Brindisi; 82 nella Provincia di Lecce; 19 nella Provincia di Taranto;1 in definizione per la Provincia. Registrato un decesso in regione. Sono163 quelle ricoverate in area non critica eI Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.Sono 5.199.674 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.08 dal Report del Governo nazionale), il 93,9% quelle consegnate dal Commissario nazionale per l'emergenza, 5.538.879. Continua la vaccinazione a sportello per i giovani nella Asl Bt: diverse le date in programma per la prossima settimana. Mercoledì 25 agosto ad Andria dalle ore 9,00 alle ore 13,00 si terrà una giornata dedicata e riservata esclusivamente ai giovani che comunque potranno accedere al servizio anche negli altri giorni secondo il calendario già programmato (lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00). Lunedì 23 spazio ai giovani a sportello a Minervino Murge dalle ore 16,00 alle 19,00 mentre a Spinazzola di procederà mercoledì 25 dalle ore 16,00 alle 19,00. Giornate dedicate ai giovani sono state programmate anche a Trinitapoli il 24 dalle ore 15,00 alle 19,00 e a San Ferdinando il 26 dalle ore 15,00 alle 19,00 e il 28 dalle ore 9,00 alle 13,00. Negli altri comuni si procede sulla base del calendario programmato: a Barletta dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17, a Bisceglie dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14,30, aa Trani dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30. Per i minori è indispensabile la presenza di entrambi i genitori o la delega con fotocopia del documento di identità di un genitore. Il modulo è pubblicato sul portale della Asl Bt: