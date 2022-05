PSR: La Puglia si conferma la regione che spende meno in Europa

"A fine aprile la Puglia è ancora la Regione fanalino di coda in Europa per l'avanzamento della spesa dei fondi del PSR. Lo certifica il report dell'AGEA. – Esordisce così l'europarlamentare(ECR-FDI) sul sostegno agli investimenti, garantito dalle misure del PSR - E' evidente che nonostante la buona volontà unità alla competenza, l'assessore Pentassuglia sconta i tantissimi errori fatti nella passata legislatura. E così al 30 aprile è stato speso solo il 50,39% dei fondi messi a disposizione della Puglia, a livello nazionale la media sfiora il 60% e anche per quest'anno si registra l'exploit della Regione Calabria. Ma quello che rammarica maggiormente è che le due misure dove si registrano il peggiore risultato sono quelle più importanti per il settore Agricolo: la MISURA 4 – ristrutturazione e ammodernamento delle aziende agricole – ferma al 39, 2 e la MISURA 6 – inserimento di giovani nel mondo agricolo – ferma al 39,37. Questo significa- conclude- che se continua a essere questo l'andamento a fine anno c'è il rischio di dover restituire a Bruxelles oltre 129 milioni di euro."Intanto, è stata annunciata la presenza dell'europarlamentareche il 26 maggio interverrà a sostegno della candidatura a sindaco diin concomitanza della presentazione della lista diper le elezioni comunali del 12 giugno. Per l'occasione interverranno l'onorevolee il consigliere regionale Francesco Ventola.