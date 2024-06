Premiato il nostro modo di fare politica

«Ci sarà anche un po' di Canosa di Puglia nella composizione del nuovo Parlamento Europeo. La carriera politica del capogruppo di Fratelli d'Italia Francesco Ventola – spiegano dalla- si impreziosisce di un altro importante traguardo. Dopo esser stato Sindaco di Canosa di Puglia dal 2002 al 2012 per ben due mandati, Presidente della Provincia BAT dal 2009 al 2015 e consigliere regionale per due legislature dal 2015, le Elezioni Europee 2024 il cui scrutinio va man mano concludendosi, lo vedono eletto fra i 76 europarlamentari che l'Italia porterà a Bruxelles nonchè il primo canosino della storia ad ottenere un risultato di questo genere per un totale di 89 mila preferenze nella Circoscrizione Meridionale di cui 12.483 nella BAT. Terzo a livello nazionale all'interno della lista Fratelli d'Italia, il quasi ex capogruppo in Regione – proseguono dal partito - concretizza un risultato strepitoso, figlio della sua passione, dedizione e amore per la sua terra».«Il risultato conseguito dal consigliere Ventola – spiega il segretario cittadino di Fratelli d'Italia– premia senz'ombra di dubbio il nostro modo di fare politica, stando a contatto con la gente ed impegnandoci nell'esclusivo interesse della nostra città che ancora una volta ha risposto presente con il 48,5% e più di 4000 voti, migliorando il dato registrato in occasione delle Comunali del 2022. E' per questo che colgo l'occasione per ringraziare gli Assessori e i consiglieri del nostro partito che si sono spesi senz'indugio in questa campagna elettorale, veicolando le nostre idee e proposte politiche. Abbiamo sempre parlato di contenuti e molteplici, quotidianamente, sono i confronti con i cittadini che comprendendo la bontà e la serietà della nostra azione politica, hanno deciso di riporre in noi nuovamente la fiducia. Ciò non può che responsabilizzarci ancora di più perché – continua- ancora una volta, facendo squadra è possibile raggiungere risultati importanti. Fratelli d'Italia, a livello cittadino, è ormai una realtà consolidata da anni e l'elezione a europarlamentare del consigliere Francesco Ventola non può che avvalorare questa tesi, portando in Europa tutta la sua esperienza da attento amministratore che negli anni, sul territorio, non ha fatto mai mancare la sua presenza e il suo impegno. A lui le congratulazioni e i migliori auguri per questa nuova investitura, sicuro che porterà alto il nome della nostra città e di tutto il Sud Italia».