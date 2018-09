Premiato il cortometraggio "Il mondiale in piazza"

È "con grande soddisfazione e orgoglio" cheannuncia la vittoria alladi due premi al cortometraggio, prodotto da Articolture, del regista pugliese. Il film breve di Palmieri selezionato nella sezione– La Cultura che unisce -, realizzata in collaborazione con il MIBAC, ha vinto il Premio comein concorso e ilimportante riconoscimento proprio nell'anno in cui l'ne. "Congratulazioni aper il doppio riconoscimento al film brevericevuto alla Biennale di Venezia" – ha commentato l'assessore all'Industrie Turistiche e Culturali della Regione Puglia-. "Orgoglio pugliese! Avanti Puglia e grazie alla mia squadra, Apulia Film Commission, perché il cuore viene prima di tutto". Vincitore del bandopromosso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con un premio di 25mila euro, il film del regista bitontino è sostenuto dall'Apulia Film Fund della Regione Puglia e Apulia Film Commission con un ulteriore contributo di 25mila euro.La storia del cortometraggioparte dall'esclusione della Nazionale Italiana ai mondiali di calcio 2018. Dopo la grande delusione un gruppo di persone organizza un mondiale parallelo da piazza, in cui l'Italia giocherà con altre nazionali composte da immigrati. Ma uno di questi "migranti" è nato in Italia e si sente, giustamente, italiano. Il protagonista della vicenda èun ragazzino nato in Italia da padre e madre senegalesi, che – nel bislacco torneo che si svolgerà nella– vuole giocare nella squadra dell'Italia. Ma l'organizzatore rifiuta: la squadra dell'Italia c'è già, se ne facesse una sua. Ahmed non si dà per vinto e torna in breve tempo dall'organizzatore con la propria squadra di amici, un crogiolo di ragazzi di etnie e provenienze geografiche diverse, con la stessa ostinata fermezza intende chiamarsi Italia, perché lo è a tutti gli effetti. Tra eliminazioni e passaggi del turno, giornalisti, spettatori e malumori, la finale èMa prima ancora di scoprire chi vince,pone domande potenti sul senso di una comunità più viva e multiculturale che mai, già trasformata e integrata grazie alle seconde generazioni di italiani, che cercano solo conferma della propria legittimità.