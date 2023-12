Pietro Paparella al Distretto Florovivaistico e del Cibo di Puglia

Cambio di passo alconeletto presidente in seno al comitato. A darne notizia è Coldiretti Puglia, con il nuovo corso che sarà segnato dal neo eletto presidente Paparella, imprenditore florovivaistico, classe 1987, consigliere di Coldiretti a Terlizzi,. Il florovivaismo Made in Puglia vale oltre 160 milioni di euro – afferma Coldiretti Puglia - ma è stretto d'assedio da piante e fiori stranieri con le importazioni balzate del 35% nell'ultimo anno toccando il massimo di sempre.Il settore florovivaistico in Puglia è leader in Italia con il distretto in provincia di Lecce di Taviano e Leverano che si estende anche ai comuni limitrofi di Alliste, Maglie, Melissano, Nardò, Porto Cesareo, Racale e Ugento e quello della provincia di Bari con al centro della produzione e degli scambi Terlizzi,, Bisceglie, Molfetta, Ruvo di Puglia e Giovinazzo, e altre realtà aziendali sparse nel resto della regione.costretti a fare i conti con i nuovi rialzi energetici legati alle tensioni internazionali dopo l'aumento del 67% dei costi di produzione che ha messo in ginocchio il settore nel 2022. Il consiglio è, dunque, di acquistare fiori e piante assicurandosi dell'origine nazionale meglio direttamente dal produttore o nei mercati contadini di Campagna Amica per essere sicuri di mettere nel vaso un prodotto italiano al 100%, che sostiene i territori e rispetta l'ambiente e l'occupazione.Occorre tutelare il settore delle piante e dei fiori made in Italy anche contro le importazioni da Paesi stranieri che nel 2022 hanno già fatto registrare un aumento del 39% in valore per arrivare a sfiorare gli 870 milioni di euro, secondo l'analisi Coldiretti su dati Istat. Spesso si tratta di prodotti ottenuti dallo sfruttamento come nel caso delle rose dal Kenya per il lavoro sottopagato e senza diritti e i fiori dalla Colombia dove ad essere penalizzate sono le donne.