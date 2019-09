Parte il piano “plastic free” del Comune di Canosa

"Si conclude oggi, con uno sciopero coordinato a livello mondiale, - ricorda il sindaco di Canosa di Puglia,- una settimana dedicata ad iniziative e manifestazioni volte a sensibilizzare i governi ad attuare politiche di contrasto al riscaldamento globale e ai cambiamenti climatici.Tutti i cittadini, qualunque ruolo rivestano all'interno della società, devono compiere gesti quotidiani rivolti alla salvaguardia dell'ambiente e quindi anche di se stessi. Questa giornata ricade in un momento in cui anche la nostra città si avvia a realizzare, in continuità con altre azioni già poste in essere in passato,Da oggi infatti parte iAbbiamo deciso di partire proprio dalle scuole per dare un segnale ai più piccoli, alle future generazioni di adulti, perché possano quanto prima vivere in un mondo libero dalla plastica.Nei prossimi giorni verranno distribuiti nelle mense scolastiche Kit di posate e di borracce che sostituiranno quelle in plastica dalle mense e dalle tavole dei nostri piccoli e quindi dalle scuole. Con iOra spetta a noi adulti - concludee adottare gesti, anche apparentemente piccioli, per lasciare alle future generazioni un mondo più pulito e sostenibile."