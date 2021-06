Panzerotti per i Ministri degli Esteri del G20

Dal Primitivo di Manduria al pane di Altamura DOP più grande al mondo fino ai. E' quanto annuncia Coldiretti Puglia che sta organizzando la degustazione sotto le stelle a Km0, dopo che a margine dell'incontro odierno il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha regalato al Segretario di Stato Usa Antony Blinken una bottiglia di vino "Primitivo", presentandolo come "il gusto autentico del Sud Italia". L'appuntamento con il gusto autentico della tradizione contadina del cibo made in Puglia è per lunedì 28 giugno 2021, a partire dalle ore 19,30, con Il living show che si aprirà – spiega Coldiretti Puglia - con la filatura delle mozzarelle in diretta, il pane DOP di Altamura che accompagnerà la 'pecora alla rizzola', gli assaggi di salumi della norcineria pugliese e formaggi con il pane e la focaccia di Laterza, la pasta con il pomodoro fresco e la ricotta marzotica e i panzerotti della tradizione barese preparati dai cuochi contadini degli agriturismi di Campagna Amica, fino ad arrivare alle degustazioni di olio extravergine di oliva.