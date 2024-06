Orgogliosi per l'elezione di Ventola e Picaro al Parlamento Europeo

"Non era né scontato né facile, ma essere riusciti ad eleggere al Parlamento Europeo due nostri amici e colleghi,Non possiamo che essere orgogliosi e soddisfatti per questo risultato, mai raggiunto prima e che ci dà una spinta più forte per continuare con sempre più determinazione la nostra opposizione al governo Emiliano e a questa maggioranza rosso-gialla." Sono gli auguri dei consiglieri regionali di Fratelli d'Italia Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Antonio Gabellone e Renato Perrini ai. Mentre si apprende che i due consiglieri regionali di Fratelli d'Italia,dovranno lasciare i banchi della Regione Puglia per andare a far parte del Parlamento Europeo. Si attende l'ufficialità.