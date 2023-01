Nuovi agenti per la Questura BAT: “Un’elemosina che non ci rassicura più di tanto”

Arrivano 11 nuovi agenti destinati allae alle reazioni "trionfalistiche" di taluni si contrappongono quelle molto più realistiche provenienti dai cittadini delle chiedono maggiore sicurezza. Per quanto riguarda la città di Andria è intervenuto il Presidente Unibat,che proprio durante l'incontro con il Procuratore Renato Nitti, presso la Procura del Tribunale di Trani, aveva condiviso le preoccupazioni del Procuratore sollecitando e richiedendo che l'organico di tutte le Forze dell'Ordine fosse adeguato a quello delle altre Province. Montaruli ha aggiunto: """sicuramente qualcuno direbbema questa è una frase fatta che fa a pugni con le reali esigenze di questo territorio martoriato dalla criminalità mafiosa ma anche di strada. Queste 11 nuove unità destinate alla Questura di Barletta Andria Trani profumano die questo non va per niente bene. Un'elemosina che non colma il grande divario con il numero delle Forze dell'Ordine di altre Province della Puglia dove quel numero è quasi doppio rispetto alla cenerentola BAT. E' ovvio e scontato che si tratta di piccoli passi e che anche quei piccoli passi vanno apprezzati ma l'allarme del Procuratore Nitti resta intatto e questi nuovi agenti non spostano di un solo millimetro la problematica sollevata ripetutamente dal dottor Nitti e da quella parte di Società Civile non allineata che giustamente chiede protezione e di vivere in un ambiente sano, controllato e sicuro. Ad oggi questa condizione è solo utopica e lontana anni luce, purtroppo" – ha concluso Montaruli.