Niente più code al C.U.P. di Canosa

Ufficio C.U.P. Cassa Ticket:

Ufficio Anagrafe

Niente più code aldi Puglia in Via G. Bovio presso l' Ospedale. Dal 17 febbraio scorso sono entrati in vigore i nuovi orari di apertura degli sportelli presso gli uffici delL'dalle odalledalle ore 8,15 alle ore 13,30 / dalle ore 15,15 alle ore 18,30;dalle ore 8,15 alle ore 13,30 / dalle ore 15,15 alle ore 18,30;dalle ore 8,15 alle ore 13,30 / dalle ore 15,15 alle ore 18,30;dalle ore 8,15 alle ore 13,30 / dalle ore 15,15 alle ore 18,30;dalle ore 8,15 alle ore 13,30.L'dalalsarà apertoMentre, sull'emergenza epidemiologica è stato comunicato che. In particolare, è risultato negativo il caso sospetto ricoverato alle Malattie Infettive di Lecce per cui c'era stato un grande allarme. I test sono stati eseguiti presso il Laboratorio di Epidemiologia molecolare e Sanità Pubblica, indicato nella nuova circolare Ministeriale, emanata proprio ieri, quale centro di riferimento per la regione e già centro di riferimento regionale per la sorveglianza virologica dell'influenza e altri virus respiratori nonché per le nuove emergenze infettive. Si ribadisce come sia fondamentale che i soggetti con recente viaggio in aree a rischio (Cina in particolare) oltre che in altre aree con circolazione sostenuta di nuovo coronavirus o i contatti stretti di casi sospetti e accertati, allertino le autorità sanitarie senza andare ai pronto soccorso.I test, dopo opportuna valutazione clinico-epidemiologica, saranno eseguiti tempestivamente. Il Ministero della Salute e l'Istituto superiore di Sanità hanno elaborato e diffuso uncon indicazioni sui 10 comportamenti da seguire:1.Lavati spesso le mani.2.Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute3.Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani4.Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci5.Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol6. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico7. Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni8.Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate9.I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.La direttiva è quella di non recarsi di persona in ospedali o ambulatori in caso di sintomi. A livello nazionale, ci sono la linea verde del Ministero della salute, che risponde al 1500, gratuito da fissi e cellulari e attivo 7 giorni su 7, dalle ore 8,00 alle ore 20,00 e il numero di emergenza 112. Non chiamare il 112 se non c'è un'emergenza.