Medaglie d'Oro a Sabino Leone a New York

Palma d'oro alla Puglia ed in particolare alle province di Bari e BAT per la migliore produzione di olio extravergine di oliva – rileva– alche si tiene ogni anno a New York, il più grande e prestigioso concorso di olio extravergine d'oliva al mondo, organizzato dalla testata Olive Oil Times che stila l'elenco annuale dei vincitori, considerato come la guida autorevole per l'anno dei migliori oli extravergine d'oliva al mondo. Ilè approdato adcon il più ambito premio riconosciuto quest'anno solo a 18 oli al mondo, il, assegnato all'olio extravergine di oliva '' dell', ottenuto da olive Coratina pressate a freddo, grazie ad una tecnologia innovativa che macina solo la polpa d'olivo. La composizione chimica e il profilo nutrizionale e sensoriale dell'olio ottenuto da questa polpa è eccellente, fornendo all'olio un alto contenuto di polifenoli.Medaglia d'oro all'olio extravergine di oliva rigorosamente Coratinadell', 'uno dei pochi oleifici italiani che utilizza antiche macine in granito per conservare e trasferire gli aromi delle olive nell'olio', si legge nelle motivazioni. Altra medaglia d'oro se l'aggiudica l'azienda agricolacon l'olio extravergine di oliva '' dalla varietà Coratina, intensamente fruttato con note piacevolmente amare e piccanti. Il suo sapore è in perfetta armonia con il suo ricco odore vegetale. Ha un retrogusto erbaceo di pomodori, mandorle e carciofi.Ancorauncomplesso e armonioso con sentori di mandorla verde, gambo di carciofo e foglia di pomodoro il primo e di Ogliarola garganica il secondo.Ben 3 medaglie d'oro anche adove il blend è stato giudicato un elegante olio fruttato verde medio-intenso e presenta sentori di pomodoro verde e erba tagliata. "E' la migliore risposta della Puglia olivicola che produce oltre il 50% dell'olio extravergine made in Italy, una cultura dell'olio da promuovere e far crescere in Italia e all'estero", commenta. "Per questo abbiamo fortemente voluto la Evoo School Italia, la scuola dell'olio promossa da Unaprol, Coldiretti e Campagna Amica che ha aperto i battenti a Roma in via Nazionale, per poter diffondere la conoscenza dell'olio, formare professionisti del settore, supportare lo sviluppo delle aziende olivicole e dialogare con le istituzioni e con i consumatori, un nuovo centro di riferimento per tutti gli operatori della filiera olivicola. L'offerta didattica si divide in una parte teorica e una di formazione sensoriale, attraverso prove, incontri e degustazioni", conclude ilLa– ricorda– su una superficie di 383.650 ettari, con una PLV (Produzione Lorda Vendibile) del comparto olivicolo-oleario pari al 20% della totale PLV del settore agricolo, per un valore di oltre 700 milioni di euro, così come il comparto partecipa alla composizione del Prodotto Interno Lordo dell'intera ricchezza regionale per il 3%.