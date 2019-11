Matera:Città di pietra e di acqua

sono gli elementi che caratterizzano la storia e la vita dicon i suoi Sassi e il Parco Archeologico e Storico Naturale delle Chiese Rupestri di Matera iscritti nella Lista deldal dicembre 1993è quella su cui sorge la città stessa, scavata da milioni di anni e trasformata in case e chiese. La pietra sono le profonde fenditure carsiche elette sin dal Paleolitico come luogo ideale per trovare rifugio. Sono quelle grotte di cui è ricco tutto il territorio che nei secoli sono state adibite a case e luogo di culto e preghiera.è quella che da milioni di anni scorre tra le rocce ditrasformandole e scavandole.L'acqua, elemento che da sempre modella questi luoghi ed è connaturato a Matera e alla città scavata, estesa sotto il cuore del centro storico, Piazza Vittorio Veneto, la più evidente materializzazione visiva: un complesso sistema di cisterne denominatoun imponente complesso rupestre di raccolta idrica nello spazio urbano della città dei sassi.sarà al centro dell' incontro culturale promosso ed organizzatodi, che avrà luogo presso lin via Muzio Scevola nr.20. Allediinterverrà la professoressa, residente addove vive con il coniuge l'ingegnere, Vincenzo Bacco e i due figli Francesca e Saverio che hanno seguito le orme paterne. In questi anni ha fatto parte del direttivo prima , e presidente poi, della Sezione della FIDAPA e nel direttivo del Comitato Organizzatore della Fiera d'Aprile della città federiciana. Letteratura, arte, archeologia, storia e tradizioni popolari sono i suoi campi di interesse. In questi anni si è fatta conoscere per i lavori culturali presentati sulla Storia delle Esposizioni Universali e sull'EXPO di Milano, realizzati "un po' per mia personale curiosità, ma anche per far conoscere un evento importante e prestigioso per il nostro Paese di cui in tv si parlava poco e solo per sottolinearne scandali e inefficienze purtroppo". Poi, sono seguiti altri lavori su :"Oriana Fallaci , una donna"; "Renato Guttuso, l'uomo, l'artista, il politico"; "C'era una volta un re: i gioielli delle case reali" fino ad arrivare aScoprire perché asia stato riconosciuto il ruolo di"è stato un lavoro di grande interesse" - riferisce la professoressa Losito nella presentazione del prossimo incontro suE' una realtà a noi vicinissima di cui però ne vediamo solo la patina esterna ma che invece ha proprio tanto da raccontare.""" Nel rinnovare l'invito a partecipare al prossimo incontro di lunedì, ilha comunicato che è in atto il concorsoper una Tesi di laurea, teso a valorizzare l'immagine storica e culturale di Canosa attraverso una scrupolosa ricerca di documentazione sviluppata da studi su Archivi di Stato e reperti archeologici del territorio.