Lutto nella sanità: è deceduto il dottor Andrea Sinigaglia

"Apprendo con dolore della scomparsa improvvisa deldirettore sanitario dell'ospedale Bonomo di Andria dallo scorso luglio e figura di riferimento per tutta la provincia Barletta Andria Trani per il grande lavoro svolto in questi anni da direttore sanitario dell'ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie. Oggi perdiamo un professionista, le cui doti erano riconosciute e apprezzate da tutti, che tanto ha fatto per la nostra sanità, specie in un periodo difficile come quello della pandemia. Lo ricorderemo sempre con profonda gratitudine. Il mio pensiero va ai suoi cari in questo momento di profonda tristezza". E' il messaggio diall'età di 60 anniun improvviso arresto cardiaco, nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 agosto. Il dottor, già direttore medico dell'ospedale "Vittorio Emanuele II" di Bisceglie era alla guida del nosocomio "Bonomo" di Andria. Specialista in medicina legale, neurologia e criminologia clinica, Sinigaglia è stato a capo della struttura sanitaria di Bisceglie da marzo 2020 a luglio 2021, nella fase più acuta dell'emergenza Covid. Il 26 settembre 2020 il dottorha ricevuto a Canosa di Puglia ilin rappresentanza dell– qualificato comeaver lavorato con abnegazione e dedizione "al servizio della comunità dimostrando competenze, capacità, responsabilità e tanta umanità per affrontare la pandemia mondiale del coronavirus". Una morte improvvisa che lascia tutti sgomenti e senza parole.