Le strutture per anziani hanno bisogno di sostegno

trascorsi ormai 3 anni , non ha visto l'assegnazione di 1 posto che sia 1!

. - Riferisce il capogruppo di Fratelli d'Italia,nell'appelloal presidente-assessore alla Sanità, Michele Emiliano - "Le associazioni sonosia sotto l'aspetto che riguarda il futuro delle loro aziende, non avendo ricevuto, sino ad oggi, alcun aiuto da parte della Regione Puglia. In particolare hanno evidenziato che la fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale per indicazioni ministeriali è a carico della Regione che avrebbe dovuto fornire mascherine, camici, guanti, calzari etc., e invece, chi può e riesce a trovarli, li sta pagando a peso d'oro!- Prosegue- "Così come il Ministero ha raccomandato alle Regioni di sottoporre tutti i dipendenti di queste strutture a tampone, per la loro tutela e per quella dei pazienti fragili che assistono, ma anche qui, nessuna risposta dalla Regione: zero tamponi per gli operatori sanitari, pubblici o privati che siano. Hanno chiesto poi aiuto finanziario, non avendo ricevuto alcuna copertura dalle misure del governo nazionale, in particolare, di procedere senza altro indugio ad assegnare i posti contrattualizzati alle RSA anziani e disabili, in virtù di una legge, la n° 53 del 2017 che tra regolamenti, delibere, modifiche e precisazioni, ad oggi,Risposte? Nessuna, se non 'Stiamo valutando, siamo in difficoltà, non riusciamo a reperire i DPI, non abbiamo i ventilatori'. Insomma la solita cantilena che ormai Michele Emiliano propina ogni giorno, più volte al giorno, in tutti i network nazionali.Il capogruppo di Fratelli d'Italia,conclude:"e, in questo caso anche agli operatori sanitari del privato, oltre 200 strutture, con 15.000 posti letto e oltre 10.000 dipendenti, cioè diecimila famiglie pugliesi che oltre a vivere il dramma che tutti stiamo vivendo della pandemia da Covid-19, corrono il rischio di perdere il proprio posto di lavoro perché le loro aziende, in questo modo, non avranno un futuro, se lei nascondendosi dietro la burocrazia, non prendendo decisioni tempestive, rimpallando le responsabilità ad altri, non è in grado di dare alcuna risposta!".