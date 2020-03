A Canosa raccolta firme a sostegno della Campagna per la Legge Costituzionale di iniziativa popolare

Un'altra domenica per laper le modifiche agli art. 83,84,85 e 86 della Costituzione. (Iniziativa annunciata sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 239 dell'11/10/2019). Da stamani a, in Piazza Vittorio Veneto, è operativo un gazebo diche ha visto la presenza del consigliere regionale e comunaleinsieme ai suoi più stretti collaboratoriSono quattro le proposte di legge di iniziativa popolare, portate avanti dal partito guidato da: elezione diretta del Presidente della Repubblica;abolizione dei senatori a vita; costituire un tetto massimo alle tasse; supremazia dell'ordinamento italiano su quello europeo. Alla firma per sostenere le 4 battaglie di Fratelli D'Italia occorre esibire documento di identità valido. Il gazebo chiuderà alle ore 20.00 odierne.