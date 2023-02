La rivincita di San Valentino: nel Sud Italia è una delle feste più attese dell’anno

Per quasi ildegli intervistati in, San Valentino è una delle feste più attese dell'anno: a dimostrarlo è una ricerca commissionata daadnel mese die condotta su un campione rappresentativo di oltretra i 15 e i 65 anni in tutta Italia. Dall'indagine emerge che nel Sud Italia i sentimenti prevalenti associati alla ricorrenza sono molto positivi. Al primo posto troviamo il), condiviso in egual misura sia dalle donne che dagli uomini, seguono la) e la). Non mancano poi la voglia di) e il desiderio dio di). E gli haters della ricorrenza? Solo l'San Valentino non è più come una volta: per ildei, infatti, è una bella ricorrenza a prescindere dall'essere in una relazione di coppia, proprio perché rimane l'occasione migliore per festeggiare uno dei legami più importanti, l'amore, in tutte le sue forme e sfumature, un sentimento che rompe gli stereotipi e non si esaurisce nell'innamoramento in sé. Infatti, se è vero che ildegli italiani farà(al partner o alla persona amata), è curioso scoprire che ilha festeggiato la ricorrenza almeno una volta con una, e ilcon unma con cui è rimasto un sentimento d'affetto. Inoltre, ildegli intervistati pensa di fare un regalo aper la ricorrenza ormai prossima.Il regalo ha un ruolo fondamentale nell'immaginario della festa: quasi ildegli italiani quando pensa alle ricorrenze passate ricorda il regalo ricevuto o dato. Ma quali caratteristiche deve avere per fare davvero breccia nel cuore? Secondo gli italiani il dono deve essere, sia fatto () sia ricevuto (). Inoltre, sia chi lo fa () che chi lo riceve () concorda sul fatto che il regalo debba fare davvero capire che è, per farlo sentire unico e speciale. Infine, risulta particolarmente gradita, un momento per tutti e due, da condividere e godere insieme (secondo ildi chi lo fa e ildi chi lo riceve). E i classici regali a tema con chiari riferimenti all'amore e al romanticismo? Non passano mai di moda: ildegli intervistati nelli considera irrinunciabili.La maggior parte degli intervistati delfesteggerà il prossimo San Valentino a tavola. Che sia fuori () o a casa (), laè, infatti, il momento preferito per godersi la festa. Altri, tra, opteranno invece permagari in una SPA () o ad una gita fuori porta per una giornata o un weekend di relax e coccole ().E all'acquisto del regalo quando ci si pensa? Nella maggior parte dei casi gli italiani acquisteranno il regalo con buon anticipo, 1 o 2 settimane prima (), mentre uno su sei () preferisce muoversi negli ultimi giorni. Chi non aspetta l'ultimo minuto dichiara di farlo per essere sicuro che quel regalo sia disponibile () oppure per poterlo dare in anticipo in modo che possa essere già "utilizzato" il 14 febbraio (). E non sarà un "regalino": solo il, infatti, indica che comprerà qualcosa spendendo, quasi uno su due preferirà la fasciae ben più di uno su quattro (I regali più gettonati per San Valentino 2023 inl'è il primo desiderio (), seguito dall') e dai).Anche a livello nazionale gli italiani hanno le idee chiare su cosa regalare quest'anno: trionfa l'per il, seguono) e). Molti, inoltre, opteranno per i), per quelli) e gli accessori per lae la). Inoltre, non mancherà un pizzico di pepe per accendere la passione: ilha intenzione di regalaree ilun. E ora non resta che lasciarsi conquistare dall'atmosfera di San Valentino e organizzare tutti i preparativi per godersi al meglio la festa.