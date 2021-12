"La Regione Puglia è prima in Italia per le vaccinazioni della fascia di età 5-11 anni con l'11,8%, seguita dalla Lombardia al 10,8%, su una media nazionale del 7,3% (fonte Governo). Questo significa che ancora una volta il modello "scuola per scuola" sta dando ottimi risultati e che la sinergia tra Regione, Asl, Ufficio scolastico regionale, scuole, pediatri, famiglie è stata assolutamente virtuosa. Adesso ci prepariamo a dare un scatto in più, infatti dal 3 gennaio le famiglie potranno prenotare il vaccino anticovid per i bambini anche sul sitoo attraverso i CUP e i FarmaCup. Questo servizio si aggiunge alle sessioni vaccinali nelle scuole, che proseguono anche a gennaio, e alla possibilità di ricevere il vaccino nello studio del proprio pediatra, o durante gli open day o nei centri specialistici di cura per chi ha fragilità. Andiamo avanti così". Lo dichiara il presidente della Regione Pugliacon riferimento alla nuova circolare firmata con il direttore del Dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro per aggiornare il piano vaccinale anticovid."Stiamo lavorando incessantemente con gli uffici – spiega il- per potenziare la campagna vaccinale e fare in modo che il maggior numero di pugliesi possa vaccinarsi al più presto. Siamo sopra la media nazionale su tutte le classi di età. Massima attenzione la stiamo rivolgendo alle fasce di età pediatrica, in vista della ripresa della scuola, e anche alle terze dosi dove raggiungiamo il 39% in Puglia, sopra del 4,2% rispetto alla media italiana".sono 2196 le vaccinazioni pediatriche eseguite ieri. Di queste 118 sono state eseguite a Bisceglie, 319 a Barletta, 365 ad Andria, 177 a Trani e 1132 negli studi degli ambulatori pediatrici.mentre domenica 2 gennaio si terrà a Margherita di Savoia.Alle ore 13:30 odierne la Regione Puglia ha diffuso il bollettino Covid . Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 5658233 test, dai quali sono emersi complessivamente 303350 casi di positività (il 5.36% del campione totale).: 19469 in isolamento domiciliare,compresiL'incidenza delle ospedalizzazioni rispetto al totale degli attualmente positivi è pari all'1.37%. L'incidenza dei posti letto occupati in terapia intensiva Covid rispetto al totale dei positivi ricoverati è dell'11.07%.Nelle ultime 24 ore i test registrati sul territorio regionale sono stati(pari al 4.51%) hanno avuto riscontro positivo, suddivisi:;469 Provincia di Foggia; 1251 Area Metropolitana di Bari; 1003 Provincia di Lecce; 514 Provincia di Brindisi; 311 Provincia di Taranto; 103 casi di residenti fuori regione;15 casi di provincia in via di definizione.