"La Protezione civile in Puglia non finisce mai di stupire. In peggio. Così, mentre siamo, proprio oggi, con un'allerta meteo in corso, è stato da poco spento il vasto incendio sul Gargano e ci sono zone allagate in tutto il Salento, ci saremmo aspettati di vederein quei posti, accanto agli operatori e ai volontari, con la maglia della protezione civile a dare una mano. Invece la 'mano' la sta dando, ma in campagna elettorale, sempre con addosso la maglia della protezione civile (come dimostra la foto) a sostegno del candidato sindaco del Movimento 5 Stelle a Canosa. E' evidente che sono passati quei tempi in cui i grillini avrebbero gridato allo scandalo di fronte a certi comportamenti: oggi sono parte integrante di quel sistema di potere che avevano combattuto. "E il presidente Emiliano, così rispettoso delle 'divise', non ha nulla da dire al consigliere Bruno al quale LUI HA DATO LA DELEGA della Protezione civile? Speriamo non perché facesse campagna elettorale per la maggioranza. "Infine, il consigliere regionale Bruno può chiaramente fare campagna elettorale per chi vuole, ma lo invitiamo a non farla in nome e per conto della Protezione civile, che in Puglia è già come sparare sulla croce rossa." E' quanto riporta la nota con la dichiarazione congiunta del gruppo regionale di(il capogruppo Ignazio Zullo, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Antonio Gabellone, Renato Perrini e