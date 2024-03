La Carovana della Prevenzione KOMEN PUGLIA a Santeramo

Attività commerciali, associazioni, cittadini, aziende: tutti uniti sotto il segno della prevenzione. Grazie al sostegno e alla raccolta fondi avviata mesi fa daapproda per la prima volta a– per la sua quarta tappa – la'iniziativa nazionale oramai fondamentale per avvicinare i cittadini, soprattutto quelli con meno possibilità, agli screening oncologici finalizzati alla diagnosi precoce dei tumori al seno e strumento fondamentale per facilitare l'accesso tempestivo alle terapie. L'appuntamento è perin piazza Garibaldi, dalle ore 8:30 alle ore 16:30. Medici ed esperti saranno a disposizione con le unità mobili per eseguire visite gratuite. "Siamo felici – dichiara la presidente della Komen Puglia– di poter essere in questa meravigliosa cittadina, con il supporto dell'associazione Una rosa blu per Carmela, con le nostre unità mobili per fare qualcosa di concreto. Lo faremo con un sorriso, come facciamo sempre, per stigmatizzare la paura che spesso accompagna tutto ciò che riguarda la salute".Mentre,presidente de Una rosa blu per Carmela OdV dichiara: "Ci occupiamo da sempre di prevenzione, è la nostra missione. Prevenire e accompagnare le donne in questi momenti è fondamentale e pensiamo da sempre che unire le forze possa rappresentare una svolta per la nostra città. Ecco perché, insieme a tanti privati che hanno liberamente scelto di dare il loro contributo, abbiamo sostenuto questa tappa, per offrire alle nostre donne un'opportunità in più. L'unione fa la forza". Lo scorso anno la Carovana ha effettuato 1.250 prestazioni in Puglia in quindici tappe. Nello specifico sono state eseguite per la senologia: 432 mammografie, 252 ecografie e 440 visite senologiche. Per la ginecologia sono state visitate 54 pazienti e per l'urologia 15. La consulenza nutrizionale ha raggiunto 32 persone e quella dermatologica 25.