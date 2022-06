L’ASD Dance Etoile torna in scena

Conclusosi un anno di lavoro, finalmente con regolarità, dopo anni turbolenti a causa del covid, l'porta in scena le sue allieve in una lezione aperta di danza classica e moderna. L'esibizione di terràpresso ilin Viale Iº Maggio n. 168. Dallesi esibiranno le allieve del classico, guidate della, mentre dalle ore 19:00 si esibiranno le allieve del moderno kids e avanzato, guidate dalla. Lpiccolissime ballerine dell'età di 3 anni mostreranno le attività intraprese nel gioco-danza per poi lasciare spazio a studentesse, universitarie e lavoratrici che non mancano di dilettarsi nell'arte della danza. L'entusiasmo delle maestre e delle allieve è tangibile come la gioia di ritornare in scena mostrando al pubblico i risultati di tanto lavoro, possibilità a lungo negata dalla pandemia.