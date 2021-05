Invitati per Servire – Distanti ma Uniti/2

«Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca… ci siamo tutti» (Papa Francesco, 27 marzo 2020).L'Anno di Volontariato Sociale2021 - 2022 si appresta alla sua quattordicesima edizione! «Anche in una situazione precaria come quella che stiamo vivendo -ricordadirettore della Caritas della Diocesi di Andria- non può mancare l'entusiasmo e la forza dei più giovani che sanno condividere le difficoltà e il disagio di quanti, da questa crisi, sono stati segnati. "Distanti ma Uniti" vuole esprimere lo sforzo di individuare modalità nuove perché nessuno rimanga indietro. In questo anno abbiamo potuto sperimentare come il volontariato sia stato un elemento di forte relazione e di tenuta della comunità».L'esperienza è aperta anche a ragazzi di cittadinanza o di origine non italiana.«Un'opportunità che ha come obiettivo sia la crescita individuale, attraverso il mettersi a sevizio dei deboli e degli esclusi -sottolinea don Francavilla- sia la crescita comunitaria, attraverso la formazione di giovani che stanno vicino al prossimo e agli ultimi, senza lasciare indietro nessuno. La Caritas Diocesana di Andria promuove il volontariato tra i giovani per orientarli alla cultura della solidarietà, della cittadinanza attiva e della legalità, e accompagnarli verso scelte più impegnative attraverso la formazione, la promozione, la vita comunitaria, i campi lavoro e il servizio».Donare del tempo a chi? «I protagonisti sono i minori e gli adulti in situazioni di disagio -precisa il Direttore della Caritas- i disabili, gli anziani, e attraverso il commercio equo e solidale, i paesi in via di sviluppo in riscatto dei propri diritti. La partecipazione al progetto è volontaria e gratuita. Ai ragazzi saranno concessi bonus quali: gadget, libri, crediti formativi per le Scuole Medie Superiori (eventuali tirocini formativi con le Università). L'AVS è propedeutico al Servizio Civile Universale».Lesaranno raccolte, recandosi presso la sede della Caritas diocesana di Andria in Via E. De Nicola, 15 nei giorni di:Colloquio per la selezione nei giorni 8 e 10 giugno 2021, la sede sarà indicata in seguito.Esperienza formativa semi-residenziale ad Andria nei giorni 23 – 25 agosto 2021 dalle ore 09:00 alle ore 19:00.La Caritas Diocesana seguirà scrupolosamente le indicazioni in merito alle modalità di incontri, formazione e servizio sancite dai DPCM e CTS. Il progetto è cofinanziato dall'8xmille alla Chiesa Cattolica.Info: Caritas Diocesana – Diocesi Di Andria Via E. De Nicola, 15 – AndriaTel. 0883.884824; e-mail: andriacaritas@libero.it Facebook : Caritas diocesana di Andria e Instagram Anno di Volontariato Sociale.