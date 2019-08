Inaugurata la mostra “Terra è Arte”

Ogni particolare della natura o aspetto della vita rurale è stato interpretato dai 33 artisti della mostra di arte contemporanea, allestita neldi. L'esposizione, visitabile, nasce dalla collaborazione trae la. «Il GAL è un'agenzia di sviluppo ma anche un organo intermedio tra istituzioni e popolazione – ha dichiarato durante il vernissage, presidente del Gal Nuovo Fior d'Olivi -. La mission di questa programmazione è creare reti, anche attraverso gli eventi culturali. Abbiamo accettato di buon grado l'invito della Fondazione CEA, a cui abbiamo suggerito il tema della ruralità, perché il nostro obiettivo è lo sviluppo del turismo sostenibile». L'obiettivo della Fondazione, nata nel 2017 in memoria di, giovane artista scomparso all'età di 27 anni, è invece quello di«Non potendo più aiutare nostro figlio – ha spiegato, presidente della Fondazione -, cerchiamo di dare una mano agli altri. Diventa difficile, se non sei economicamente supportato, presentarsi a delle mostre. Non interessa a nessuno, o a pochi probabilmente, il futuro del dell'artista. Con questo, non ci illudiamo che tutti possano diventare famosi e autonomi economicamente, ma se dovessimo riuscire anche a fare in modo che alcuni di essi possano sfondare sarebbe per noi un grande successo». L'attività della Fondazione ha colpito anche i rappresentanti istituzionali presenti al vernissage.«Sono felicissima di vedere che c'è una fondazione che aiuta i giovani emergenti e soprattutto coloro che ne non hanno la possibilità – ha commentato l'onorevole-. Nell'ultimo decreto cultura approvato alla Camera, e ora all'attenzione del Senato, abbiamo destinato gli utili del gioco del Lotto a sostegno dell'arte, quindi alla promozione di eventi culturali». Dalla deputata anche tanti complimenti per la mostra, che associa la fatica nei campi con la fatica artistica. D'accordo anche il consigliere regionale, pronto a sostenere l'iniziativa anche in altre sedi istituzionali. «Promuovere la terra attraverso l'arte è un'operazione culturale necessaria e intelligente. L'agricoltura è un settore che riesce ad entrare in relazione con la cultura e con il sociale, prova ne è proprio la legge istituita in Puglia sull'agricoltura sociale, di mia iniziativa». «Dobbiamo essere consapevoli di quanto oggi la natura rivendichi attenzione, impegno e responsabilità – è stato invece il commento del vicesindaco di Bitonto,-. Ben vengano queste iniziative che uniscono natura e cultura per il bene dell'intero pianeta». Pronti a sostenere la Fondazione CEA anche nelle loro città il vicesindaco di Grumo Appula,, e il referente Gal per il Comune di Giovinazzo,. Il vernissage si è concluso poi con le parole del professor, presidente del Collegio Scientifico Artistico della Fondazione. «Le opere che sono arrivate sono molte di più di quelle in mostra. La commissione ha scelto i lavori più attinenti, per dare spazio a questo tema che comunque oggi è una necessità da trasmettere. Gli artisti arrivano da tutta Italia, dalla Valle d'Aosta alla Sicilia. C'è stata una bella risposta dalla Puglia, con la partecipazione di artisti che conoscevamo, perché già ci seguivano, e altri che ci hanno conosciuto tramite questa iniziativa».A partecipare a "Terra è Arte" sono. In mostra anche alcune opere diNei prossimi giorni di esposizione a Bitonto, saranno organizzati anche due eventi collaterali.appuntamento con la letteratura. Allesi terrà la presentazione della raccolta di poesiedie del saggiodi. Modereranno la serata i professori. Il, invece, sarà la volta della musica con l'evento, guida all'ascolto di Rigoletto a cura del. L'evento bitontino si avvale del patrocinio dell'e del sostegno di