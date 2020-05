In Puglia strutture alberghiere lanciano offerte, ora tocca alle istituzioni

"Come abbiamo già detto in questi mesi,Esordiscono così nella dichiarazione congiunta i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia Erio Congedo, Giannicola De Leonardis, Luigi Manca, Renato Perrini,e Ignazio Zullo: "Molte strutture si sono attrezzate autonomamente per il rilancio del comparto, a partire dal marketing territoriale fino alle offerte ai turisti. Quanto messo a disposizione dalla Regione, però, non è sufficiente a coprire le perdite che sono visibili già per il mese di giugno, con prenotazioni notevolmente in calo rispetto agli anni precedenti, pertanto chiediamo che il presidente Michele Emiliano si faccia portavoce delle richieste che giungono dai tanti operatori del settore,ma anche alleggerendo la burocrazia. Sarebbe un sollievo per le tasche degli avventori e, al contempo,- concludono - un incentivo in più per ristorare i tanti imprenditori che hanno scelto di restare aperti, eroi di questo tempo".