"IL MARE: la Costa, la Cultura e il lavoro” per le “Passeggiate Patrimoniali”

Gli alunni delle classi quarte del II C.D. " V. Caputi" di Bisceglie (DS Giuseppe Tedeschi) saranno partecipi dida effettuarenei Plessi "Via Fani e Caputi" con proiezioni di documentari a cura del Circolo della Vela Bisceglie – (Presidente Pietro D. Di Liddo) con Bisceglie Approdi (Amministratore Unico Nicola Rutigliano ), Scuola Cani Salvataggio Nautico OdV – (Presidente Donato Castellano ), A.N.M.I. Gruppo di Molfetta " Guardiamarina Giuseppe Piccininni" (Presidente Lamberto Piccininni)Marina Resort "Bisceglie Approdi". Diversi gli argomenti che saranno affrontati come : Struttura e nomenclatura della barca a vela, come si arma una barca, meteorologia nautica e navigazione, dimostrazioni di recupero in mare di persone in difficoltà con l'impiego dei cani da salvataggio, "Pesca a Strascico". "Il Punto Nave" sarà sviluppato presso I.I.S.S. " Amerigo Vespucci" Molfetta – (D.S. Carmelo D'Aucelli) con giro sul simulatore di navigazione. Insomma un Mare da scoprire.Leistituite nel 1991 come azione congiunta del Consiglio d'Europa e della Commissione Europea, sono concepite con chi vive e lavora in un territorio o ha una particolare affinità con esso, sono state proposte dal Club per l'UNESCO di Bisceglie (Presidente ) , al II C.D. "V. Caputi" per diffondere la comprensione dell'influenza umana sul mare e dell'influenza del mare sugli esseri umani. Esse saranno sviluppate in orario scolastico nei giorni: il 18 scorso, 25 e 27 settembre, ed extrascolastiche il 22 prossimo . per concludersi nella Giornata Europea del Patrimonio del Consiglio D'Europa, in calendario sabato 28 settembre, con il convegno finale sul temain cui interverrà la Docente Agata Angelico – Responsabile Progetti UNESCO e sviluppo Sostenibile del Circolo.Nello specifico, la GEP che si terrà sabato 28 settembre con la partecipazione del Consiglio d'Europa Ufficio di Venezia, presso la Fabbrica di San Domenico in Molfetta, a partire dalle ore 9:30, promossa e organizzata dal Club per l'UNESCO di Bisceglie in rete con Archeoclub d'Italia aps "Giuseppe Giovine"Sede Molfetta – (Presidente Alina Gadaleta Caldarola), PROPELLER Club - Porto di Bari, (Presidente Vito L. Totorizzo), A.N.M.I. Gruppo di Bisceglie (Presidente Pasquale Brescia) , A.N.M.I. Gruppo di Molfetta (Presidente Lamberto Piccininni), Accademia delle culture e delle Scienze internazionali dei Poveri Cavalieri di Cristo di San Bernardo di Chiaravalle (Presidente Massimo M. Civale), gode del Patrocinio Citta di Bisceglie, Città di Molfetta , Capitanerie di Porto Guardia Costiera Barletta e di Molfetta, Ordine dei Geologi della Puglia, SIGEA -Società Italiana di Geologia Ambientale e della adesione di Archeoclub d'Italia APS Sede – Bisceglie(Presidente Luigi Palmiotti) e della Stargate Universal Service - Bari(Presidente Mariella Ragnini).La Gep del 28 settembre conclude la programmazione delle primecon il II Circolo Didattico " V.Caputi" di Bisceglie e il Liceo Scientifico "da Vinci "di Bisceglie (D.S. Donato Musci) del 21 settembre in Barca alle Grotte di Ripalta e Cala Pantano in coorganizzazione con Geologi SIGEA APS.