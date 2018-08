I sindacati BAT incontrano il nuovo Prefetto

Situazione generale dell'occupazione nel territorio, il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, i protocolli sulle relazioni sindacali e sullae tutta la discussione che riguarda i settori strategici del tessuto economico di questo lembo di Puglia come, per esempio, l'agricoltura, l'edilizia ed il commercio. Sono stati alcuni dei pilastri attorno ai quali si è articolata laL'occasione è stata il primo incontro che si è svolto nei giorni scorsi tra i vertici di Cgil, Cisl e Uil provinciali ed il rappresentante del Governo giunto da pochi giorni nella sede della Prefettura a Barletta. In rappresentanza della Cgil Bat c'era il segretario generaleche si augura come "a questo primo incontro di conoscenza possano seguire tanti altri momenti di confronto sui temi più importanti della vita e dell'occupazione in questo territorio che possano dar luogo ad una proficua collaborazione tra Prefetto e sindacati in materia di legalità e di lavoro di qualità".