I prodotti tipici di Canosa per la "Giornata Nazionale del Made in Italy"

Ilcelebra con orgoglio la "", istituita il 15 aprile nel giorno dell'anniversario della nascita di Leonardo da Vinci, emblema eterno del genio e della creatività italiana. Un'occasione preziosa per raccontare e valorizzare i tesori agroalimentari che rendono il nostro territorio unico, specchio fedele della nostra storia, della nostra cultura e della nostra anima. Canosa è terra di lavori antichi e saperi custoditi con amore, tramandati di padre in figlio, di madre in figlia. Un patrimonio vivo, che profuma di olio extravergine d'oliva, di vini eleganti che parlano delle nostre colline baciate dal sole, della dolce percoca di Loconia e e di delizie come la sfogliatella canosina, il pane a prosciutto, "li mbriachidde", la "mostarda di Nero di Troia" e il vitigno "Terrizuolo". Proprio questi ultimi tre prodotti sono stati recentemente riconosciuti ed inseriti nell'elenco ministeriale dei PAT 2025, a testimonianza del valore e della ricchezza che Canosa continua a donare al panorama enogastronomico nazionale. In questa giornata speciale, il "nostro pensiero va a tutti i produttori, artigiani del gusto e custodi della tradizione, che con passione e dedizione fanno del Made in Italy una promessa di autenticità, qualità e bellezza.un'identità che "si gusta, si racconta, si ama." E che, come un'antica ricetta, si tramanda con cura, di cuore in cuore.