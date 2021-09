Grande successo per il Mennea Day- Città di Barletta

nella città che ha dato i natali a Pietro Mennea, eroe positivo nella vita e nello sport,con il campioneostacolista e velocista con nove titoli nazionali all'attivo,, oltre che del supporto dicome "". Una festa intensa e carica di emozioni per l'atletica, finalmente tornata sul tetto del mondo grazie agli ultimi trionfi delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo 2020.dalla Repubblica Ceca edalla Svizzeravoluto dall'organizzazione per celebrare il mito Pietro Mennea nel giorno del suo leggendario 19.72 a Città del Messico nel 1979, record del mondo per quasi 17 anni e ancora oggi, a distanza di ben 42 anni, imbattuto primato europeo ed italiano.Il Galà era la vera novità di questo 12 settembre per ricordare l'irraggiungibile campione non solo attraverso la corsa ma anche con il salto dell'asta nell'edizione numero 6 di 'Jumping in the square', per la prima volta a Barletta, dopo le prime cinque svoltesi a Trani, l'ultima delle quali in piazza duomo all'ombra della imponente cattedrale romanica sul mare. «È un po' la ratio di questa gara, portare lo sport nelle piazze e negli scenari straordinari di cui la Puglia è ricca, coniugando così sport, arte e cultura e avvicinando sempre più pubblico e ragazzi all'attività sportiva» queste le parole di, promotore dell'atletica leggera, con all'attivo l'organizzazione di ben 5 edizioni biennali (a partire dal 2010) del Meeting Internazionale del Salto con l'Asta in Piazza -Jumping in the Square, che hanno registrato sempre la presenza di campioni di caratura mondiale.«Ora, grazie a Musa, - ha concluso Giusto -abbiamo una pedana e vi assicuro che gireremo la Puglia e l'Italia per promuovere lo sport e, perché no, far conoscere anche i nostri atleti barlettani».Le premesse per il successo della due giorni c'erano tutte, già dalla presentazione della manifestazione nella splendida corte di Palazzo della Marra, altro luogo di pregio della città della disfida, che ha visto(Fiamme Gialle). Il velocista,è stato scelto dall'organizzazione perchè è– sono sue parole - si è prefisso di superare quel record perché a Mennea egli si ispira, essendo punto di riferimento per lui e per tanti altri atleti che ancora oggi lo considerano un esempio di tenacia, caparbietà e di successo. Anche se dovesse riuscirvi, però, il 12 settembre sarà per sempre ilUn'impresa che non si dimentica. Una prestazione che va ben oltre i confini dello sport. Quella leggendaria volata, infatti, a distanza di più di 40 anni, è sempre nei cuori degli appassionati d'atletica e di tutti gli italiani, che del grande Pietro hanno apprezzato l'uomo e il campione. Testimone nobile dello sport e della correttezza nello sport, dello studio, dell'impegno, del sacrificio, della conquista e infine della dimensione di cittadino e protagonista della vita sociale.che ha mostrato con orgoglio la sua medaglia,su un tappeto simile a una pista, allestito per l'occasione in piazza Castello.oltre ad aver simpaticamente accettato la sfida di velocità di Haliti per provare la pista,lo sloveno, olimpionico e campione mondiale Allievi nel 2013 e campione europeo Under 23 nel 2019 con un personal best di mt. 5,70; dalla Repubblica Cecacon un personal best di mt. 5,55. E ancora il campione italiano Indoor in caricadel Gruppo Sportivo Fiamme Gialle, con un personal best di mt. 5,55;del G.S. Aeronautica Militare con il personal best di mt. 5,55.del G.S. Fiamme Gialle, campione italiano Outdoor, personal best di mt. 5,50; dalla Sloveniacon un pb di 5.12.dell'Atletica Cisternino,con un personal Best mt. 4,85,del G.S. AVIS Barletta,– personal best mt. 4,82.per le astiste la già citata, campionessa svizzera che ha partecipato a numerosi eventi internazionali con un suo personale di mt. 4,35;dell'Atletica CUS Perugia, argento Assoluti Indoor 2018 e campionessa regionale umbra e personal best mt. 4,25;della SSD Nissolino Sport che ha più volte ha vestito la Maglia Azzurra, ultimamente agli Europei U23; terza under 20 di sempre italian personal best mt. 4,20;che milita nel G.S. Fiamme Gialle con un personal best mt. 4,15.dell'Alteratletica Locorotondo, che più volte ha vestito la maglia azzurra in gare Internazionali, il suo personal best è di mt. 4,20.magistralmente commentata da, speaker allo stadio Diego A. Maradona di Napoli per le Universiadi:(secondo con mt 5,27) del G.S. Aeronautica Militare, saltando 5,37 senza riuscire però a superare né il record di mt 5,51 dell'edizione 2012 di Jumping in the square, rimasto a Giorgio Pianella, né il suo personal best di mt. 5,55. Lo slovenodel G.S. Fiamme Gialle (cat.PM), anch'egli fermo a 5.17. Chiudono la classifica(cat. SM) del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle con mt 5.02, lo sloveno, risultando lasuperando anch'ella il suo personal best,dell'Atletica CUS Perugia con 4.33; a pari merito,dell'Alteratletica Locorotondo (cat. SM)della SSD Nissolino Sport saltano 4.03 metri, mentre Giulia Borgnini Valletti si ferma a 3.88., il consigliere nazionale FIDALcon la consigliera regionale del CONI, presidente della Fidal Puglia, il responsabile organizzativola sua compagna atleta barlettana doce il direttore del Gran Galà Salto con l'Asta al Castelloper il quale era presenteTra le personalità entrate nel mito assieme a Pietro Mennea anche il suo primo allenatore,, che ha ricordato una stagione d'oro degli allenatori di Puglia citando nomi come Colella, Montefusco, Montanile. Ospite anche l'atletain partenza per Parigi che ha gareggiato nei 20 km di marcia di Tokyo 2020, primo andriese della storia a partecipare alla competizione a cinque cerchi, gara vinta poi dall'altro pugliese di Palo del Colle, Massimo Stano.di diversi colori politici uniti per celebrare il mito Mennea, che in occasione del trofeo "Il Piccolo Pietro" ha consegnato il francobollo commemorativo dell'Oro Olimpico di Pietro Mennea a Mosca nel 1980 al neocampione olimpico Fausto Desalu.«Barletta non poteva mancare nella celebrazione del suo figlio migliore, anche in un periodo complicato come questo a causa delle restrizioni che la pandemia impone – ha sottolineato l'organizzatore e campione Eusebio Haliti -. Ringrazio tutti coloro che hanno concorso allo straordinario successo di questa edizione, organizzata, è il caso di dirlo, "in corsa". Abbiamo grandi idee per l'anno prossimo, vorremmo fare più gare internazionali all'interno della manifestazione Mennea day, che è una straordinaria occasione di promozione per far diventare Barletta capitale dell'atletica, assecondando il grande entusiasmo che c'è per la disciplina, forse lo stesso che riuscì a suscitare quel ragazzo del sud che entrò nella leggenda e consegnò alla storia il nome della città che gli diede i natali».Mentre gli atleti si godono il successo e gli applausi della platea, Barletta si appresta a celebrare la rievocazione storica della Disfida.L'appuntamento è per l'edizione 2022 del Mennea day – città di Barletta.