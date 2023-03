Giuseppe Lacivita all’esordio musicale in Polonia

Di giorno in giorno aumentano le visualizzazioni del videoche segna l'esordio ufficiale del giovane canosino(26 anni) nel vasto panorama musicale attraverso la rete e le esibizioni live.il titolo del famoso romanzo diè l'incipit ispiratore di:«Quante volte abbiamo ascoltato queste parole!Quante volte per paura di allontanarci "materialmente" dalle nostre radici abbiamo rinunciato ad un'opportunità, a quel sogno che sarebbe potuto diventare realtà?». Non è il caso di, cresciuto a Canosa di Puglia, dove si è sempre messo in gioco nella vita sociale e sportiva della città. Infanzia e adolescenza con la comunità parrocchiale di "San Giovanni Battista", mostrandosi, sin da subito intraprendente: a soli 10 anni con un suo intervento, durante uno degli incontri, che l'allora sindacoteneva nei saloni delle chiese, sollevò la necessità del rifacimento del campetto dell'oratorio "San Domenico Savio", per poter permettere a tutti i ragazzi di divertirsi in sicurezza.Nel corso delle trafile giovanili, ha vestito la maglia rossoblu dele dellacon la quale si è distinto vincendo un campionato nella categoria Allievi ed il premio di miglior portiere del torneo. Non da meno nel percorso delle scuole superiori dove si è fatto notare per le sue capacità anche attraverso la scrittura e la grande passione per le lingue (parla inglese, francese e spagnolo). Ultimato il percorso scolastico, come gran parte dei giovani,ha deciso di andare via da Canosa per intraprendere gli studi universitari aallae laurearsi inpresso il, in linea con i suoi obiettivi orientati per lo sport e per l'attività fisica. In questi anni universitari, ha militato anche in diverse compagini abruzzesi collaborando con le scuole calcio delle stesse per la crescita e la formazione delle giovani leve.Nella quotidianità, piena di impegni, scandita da doveri e incombenze,non ha mai messo da parte la sua forte passione per la musica, in particolare per il canto. Coltivata sin da piccolo, con le prime esibizioni in eventi musicali locali per approdare poi ad una nuova avventura, nel 2018, come cantante ed attore in un resort internazionale a Cefalù, in Sicilia. Questa parentesi lo porta ad esibirsi davanti a 4-5mila spettatori-ospiti del resort nei periodi più affollati dell'estate sull'isola. Nell'anno 2021, ha preso parte a diverse tappe delin Puglia come cantante e modello per molte esibizioni, accompagnando le ragazze in gara sul palco.Nell'ultimo anno universitario, le sue performances sono aumentate tra piccoli concerti e serate nei locali più frequentati della movida pescarese, napoletana e romana. Nella capitale, durante una sua esibizione incontra una giovane vocal coach polacca, tra i due è subito affinità. Partita per Varsavia, la giovane turista ha potuto rincontrarlo solo al termine del percorso universitario ultimato a giugno scorso. Questo nuovo incontro segnerà la svolta della sua carriera artistica, perché difatti la giovane ragazza gli parla di un concorso che la casa discograficasta tenendo in Polonia per artisti emergenti.sente che quella è l'occasione giusta e vola in Polonia per partecipare alle audizioni che gli consentiranno poi di sottoscrivere un contratto con la stessa etichetta.Step by step, day after day, per gettare le basi di una nuova carriera grazie anche: «all'amore incontrastabile ed al supporto che non è mai mancato da parte dei miei genitori, di mio fratello Antonello, di mia nonna Annamaria e dei miei amici che costituiscono un vero e proprio fan club che ha sempre creduto nelle mie potenzialità». Le canzoni di Tiziano Ferro, Ligabue, Francesco Renga e Cesare Cremonini hanno fatto da colonna sonora alla sua crescita e formazione musicale, mentre, i suoi genitori gli facevano ascoltare i brani di Baglioni e Venditti, i loro preferiti.Ama scrivere testi trovando maggior ispirazione quando è in viaggio, godendosi la trasferta senza pensare troppo alla meta da raggiungere . «Le idee e gli stimoli, sono tutto, senza di essi saremmo vuoti, persi!». Spiega il giovane artista pugliese in una pausa di lavoro: «Ogni volta che canto cerco di comunicare per dare voce a quelle persone che per un motivo o per un altro si tengono tutto dentro senza mai poter urlare». A Varsavia,si avvale di uno staff che si occupa della parte artistica di look e di stile, una manager «fantastica che cura la promozione dei miei lavori in continua evoluzione». Ha riferito aggiungendo che è «supportato dalla modella e showgirl Joanna Krupa, mia amica e sostenitrice. Poi, m'innamoro della modella Klaudia Nescior con la quale ho una relazione e che mi ha fortemente voluto nel suo cast» per girare il video della sua canzonehttps://youtu.be/vgXsIVxWP60 che sancisce il debutto internazionale dell'artistaTrascorre parte del suo tempo allo "Chaton Warsaw" e allo "Złoty44" nel cuore della capitale polacca. È inoltre risultato tra gli "stranieri" più seguiti del web in Polonia per conquistare un posto alla preselezione dell' Eurovision Song Contest che si terrà il prossimo maggio a Liverpool.«Sono un ragazzo fortunato!» Ha dichiaratoal termine della conversazione telefonica : «Ho trovato gente che qui mi vuole bene davvero, che crede nelle mie potenzialità e nella mia forza di volontà. In fondo, in Polonia sono amanti della cultura italiana e delle nostre tradizioni, basti pensare a cantanti come Eros e Al Bano che qui sono amatissimi! ID'altronde sognare non costa nulla, sono pronto a tutto e non mi pongo limiti. Come canta il grande Liga "Sono sempre i sogni a dare forma al mondo!" ed io non voglio fermarmi, se questo è un sogno non svegliatemi!». Il futuro passa dai sogni basta crederci!Riproduzione@riservata