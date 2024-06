Francesco Ventola supera 85mila preferenze

Dallo spoglio dei voti, ancora in corso, per leemerge chesupera i due milioni di voti di preferenza. Dagli scrutini risulta cheha raggiuntoAbruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria)527mila voti nel nordovest, 466mila nel nordest, 418mila nel centro e 190mila nelle isole.al 28.85%, Pd al 24.05%. M5S al 9.89%, FI sorpassa la Lega. ​Avs sopra il 6%. Fratelli d'Italia è il primo partito in tutte le circoscrizioni eccetto l'Italia Meridionale , dove prevale il Pd. """Ci siamo visti qui due anni fa ed era una bella notte, per me questa è ancora più bella. Dopo due anni di governo nella peggiore situazione possibile -il voto ci ha detto - non speriamo che voi siate ma voi siete.""" Ha dichiarato la premier, presidente di Fratelli d'Italia e candidata capolista in tutte le circoscrizioni, commentando le elezioni europee al comitato elettorale del partito.supera le, èsi è recato a votare per le elezioni europee, circa il 5% in meno rispetto alla tornata di cinque anni fa. Nelle circoscrizioni Italia Nord-Occidentale e Italia Nord-Orientale l'affluenza è andata sopra il 50% mentreCanosa di Puglia ai seggi si sono recati 8.920 votanti pari al 38,05%.Si fa presente che i dati non rivestono carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale dei risultati è prerogativa degli uffici elettorali territoriali competenti. La ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti sono da considerarsi provvisori, e non tengono conto di eventuali "opzioni", incompatibilità, surroghe e rettifiche.