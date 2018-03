Ebraismo, Islamismo e Cristianesimo:come declinare l'Amore verso Dio?

Proseguono con interesse e partecipazione le attività socio-culturali organizzate dall'di. Il programma di, allepropone l'interventosul temalaureata in "Psicopedagogia e formazione della Vita Consacrata", presso l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Roma, organizza Convegni e Corsi biblico- psicologici,per il clero, consacrati/e, laici, nelle tematiche etico –psicologiche, spirituali. E' Dottore in Teologia, presso la Pontificia Università "S. Tommaso D'Aquino" di Roma (Facoltà di Teologia Ecumenico- Patristica Greco –Bizantina " S. Nicola " di Bari).utrice del libropubblicato nel 2005, per Messaggi Edizioni. Tra le cariche che riveste anche laresidenza del) diper promuovere incontri e dibattiti per valorizzare l'apporto femminile su temi di carattere sociale e culturale che hanno attinenza con la condizione femminile. Nel rinnovare l' invito alla cittadinanza a seguire l'incontro, il presidente dell'U.T.E. dottorha ricordato che è in atto unper unateso a valorizzare l'immagine storica e culturale di Canosa attraverso una scrupolosa ricerca di documentazione sviluppata da studi su Archivi di Stato e reperti archeologici del territorio.Inoltre il presidente dell'ha ufficializzato calendario degli incontri programmati per il prossimo trimestre) che si terranno presso l'Auditorium dell'Oasi, in via Muzio Scevola nr.20 a Canosa di Puglia (BT) incentrato su diverse tematiche, mettendo a disposizione un patrimonio di esperienze professionali per il bene della comunità.alle ore 18,30, interverrà il dottorsul tema: "Radiologia della Terza Età."alle ore 18,30,, intervista aa cura del giornalista RAI,sul tema: "Dossetti e Lapira:Politica e Spiritualità."alle ore 18,30, interverrà il dottor, Caporedattore desul tema: "Il mondo della Comunicazione".gita a Mola di Bari con laalle ore 18,30, concerto musicale cona cura disul tema dei ricordi e tradizioni locali.alle ore 18,30, interverrà il dottorsul tema: "De Nittis. La vita e le opere".alle ore 18,30, interverrà l'avvocatosul tema: "Riflessioni socio-giuridiche sulle migrazioni di massa."alle ore 18,30, interverrà il dottorsul tema: "La nuova guida sulla Cattedrale di Canosa."alle ore 18,30, interverrà la professoressasul tema "La Riforma del Teatro:Goldoni e Pirandello".alle ore 18,30,di William Shakespeare.alle ore 18,30, chiusura anno accademico con relazione del Presidente dell'UTE dott.