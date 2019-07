Cristiano Malgioglio a Battiti Live

La diciassettesima edizione delsi appresta a compiere il giro di boa. Domenica prossima,, si terrà infatti la terza tappa del tour, in programma a, ancora una volta in una bellissima piazza affacciata sul mare, come a Vieste e a Brindisi. L'appuntamento è in, dove poco dopo leil direttore artisticoe la bellissimadaranno il via allo spettacolo con artisti di grido, in grado di accontentare tutti, giovani e meno giovani, appassionati di ogni genere musicale. Riflettori puntati su una coppia che quest'anno sta facendo furore, il rappere la cantante pop, che conhanno ottenuto un grande successo, come aver totalizzato 30 milioni di visualizzazioni su YouTube. Prima di questo singoloaveva pubblicato l'albuminvece è uscito quest'anno cone da poche settimane è in radio con un nuovo singolo,un brano latino nato da una collaborazione conanche lui nel cast di Battiti a Trani, con la sua "discoteca italiana", un remix di successi di ogni tempo fatto in esclusiva per lo show della radio del sud.non saranno l'unica coppia musicale: a Trani, ci saranno infatti anche: anche in questo caso un rapper e una cantante pop lanciata dalla tv, che hanno proposto a maggio il singoloarriva da 3 dischi di platino con i brani(quest'ultimo doppio platino) e oltre 70 milioni di visualizzazioni su YouTube, oltre al disco d'oro perDalle coppie inedite alle formazioni ormai rodate e lanciatissime nel panorama musicale nazionale, come, attualmente in radio con il singolo "Dove e quando", ai vertici di tutte le classifiche di vendita, con cui si apprestano a bissare il successo dicon oltre 54 milioni di visualizzazioni su YouTube e disco di platino per aver venduto più di 50.000 copie. A Trani ci saranno anche loro e ci sarà una delle band più famose e amate d'Italia,, con il loro frontmanrientrato alla base un anno fa dopo un percorso da solista. Quest'anno stanno festeggiando i 20 anni di carriera e da 20 giorni sono in radio con un nuovo singolo,Nel cast della prossima tappa di Battiti c'è anche una band internazionale,: arriveranno direttamente dalla Germania, dove sono noti da un pezzo, ma quest'anno hanno scalato le classifiche di tutta Europa conil loro primo grande successo, mentreil nuovo singolo, è sulla buona strada per conquistare le classifiche del Vecchio Continente. A Battiti ci sono i giovani, i talenti, ma anche chi ha scritto la storia della musica italiana, nel vero senso della parola:ha firmato brani che resteranno per sempre, ma ha anche dato voce e colore a successi che da un paio d'anni stanno spopolando nelle radio, comeil cui videoclip, peraltro, è stato girato proprio a Trani. Quest'anno, invece, ha lanciatoin collaborazione con Barbara D'Urso, ennesimo successo, che già conta 3 milioni di visualizzazioni su YouTube. A Trani ci sarà anche un cantante che è una colonna della musica italiana, un grandissimo interprete,, anche lui in radio con un nuovo singolo,come sempre un brano coinvolgente, una carica pop, che ha subito scalato le classifiche dell'airplay radiofonico. Classifiche che vedono svettare anche questa settimana, conil suo singolo estivo: ci sarà anche lui a Trani e certamente proporrà anche il brano sanremesee la hit che ha fatto impazzire tutti l'anno scorso,Tornando ai grandi interpreti della canzone italiana, nel cast della terza tappa ci sarà anche, anche lei tornata quest'anno con un nuovo album e nuovi singoli, "Prima, parlando delle coppie, sono stati citati Federica Carta e Martina Attili, due talenti lanciati dalla tv. Tv che ha permesso di far scoprire altri cantanti che poi, con gli anni, hanno dimostrato di meritare un posto di primo piano nel panorama musica nazionale:è l'esempio migliore, una delle migliori interpreti femminili di questa epoca, una voce straordinaria, che ora è in radio con un brano dal sound decisamente estivo,preludio all'album che sarà pubblicato in autunno. Poi c'è, altro fantastico interprete, che invece quest'anno è tornato consingolo molto allegro e irriverente. A Trani, ci sarà inoltre, che dopo il successo ditra i brani più trasmessi in radio in primavera, ora è in rotazione con il singoloCi sarà poi, tra le grandissime protagoniste dell'ultima edizione di Amici, fresca di disco d'oro peril suo primo Ep, e di uscita del nuovo singolo,E per restare in tema di voci femminili, ci sarà, per cui vale lo stesso discorso di Annalisa, una delle più belle, in questo momento, della musica italiana: a Battiti, sul palco di Trani, farà ascoltareil suo ultimo singolo, e uno dei suoi recenti successi.Nel cast della terza tappa, due rapper, che sul palco di Battiti non mancano mai:, in radio cone il grande, che invece sta già spopolando il web con, un brano con cui farà certamente ballare tutta"Eterogeneo, per un pubblico di tutte le età e di altissima qualità", sottolinea il presidente di Radionorba. "A Trani torniamo sempre con grande piacere, mancavano da qualche anno, e ci teniamo a lasciare il segno. Siamo certi di poter chiudere al meglio il giro di boa per poi arrivare con il vento in poppa al traguardo finale". Anche a Trani, come in tutte le altre tappe, il pubblico in piazza potrà rivolgere delle domande direttamente agli artisti sul palco: tra i ragazzi ci sarà la webstar e attrice 15enne,Lo spettacolo andrà in onda in diretta televisiva suoltre che ovviamente sulle frequenze die in streaming sue su. Ilinoltre, andrà in onda in differita su. La regia televisiva è firmata da. Lo show, organizzato con il patrocinio dele della, inizierà allecirca, ma le attività in piazza cominceranno sin dal primo pomeriggio, con il sound check e un pre show pomeridiano condotto dai dj della radio del sudcon musica, divertimento e tanti gadget offerti dagli sponsor di Battiti Live. Quest'anno i partner dell'evento sono, hair stylist ufficiale. L'ingresso è come sempre gratuito.