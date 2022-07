Canosa: Verso il programma del cartellone dell’Estate Canosina 2022

Nel tardo pomeriggio di martedì 5 luglio scorso, si è svolto l'incontro fra l'Amministrazione Comunale e le associazioni culturali e sportive del territorio al fine ultimo di dare vita alche ha avuto luogo presso l'Aula Consiliare del Comune di Canosa di Puglia,. Presenti, oltre al Sindacoe al Vicesindacol'Assessore alla Cultura, all'Istruzione, al Turismo e all'Archeologial'Assessore agli Eventie l'Assessore allo Sport e alle Attività ProduttiveNumerose, se non tutte, le realtà associative culturali e sportive che hanno preso parte al confronto dando vita ad un dialogo proficuo, costruttivo ed intenso e che vede, alla base, la totale disponibilità nel soddisfare le richieste di tutti gli addetti ai lavori. Le idee e i programmi sottoposti all'attenzione delle istituzioni presenti verranno pertanto sicuramente analizzate e prese in considerazione andando così ad aggiungersi a ciò che l'Amministrazione Comunale intende proporre sì ai canosini ma anche a coloro che soprattutto nel periodo estivo tornano nella propria città natale alla riscoperta delle proprie origini e delle proprie tradizioni.«Come ben noto - afferma l'Assessore alla Cultura e all'Istruzione- l'insediamento della nuova Giunta Comunale è avvenuta da pochi giorni e di conseguenza gli spazi di manovra e programmazione sono molto ridotti. Ciò però non ci spaventa, anzi ci sprona nell'andare incontro alle esigenze delle varie associazioni, comitati, soggetti privati che lavorano con impegno nel campo della cultura, dello sport e del sociale.consapevoli che questo sia solo l'inizio di un nuovo percorso che intendiamo intraprendere con coloro che quotidianamente si impegnano nella promozione delle ricchezze locali»