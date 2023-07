Canosa: perseguita la ex, ammonimento del Questore

Nell'ambito delle attività di prevenzione dellail, ha emesso un ammonimento nei confronti di un uomo, residente a Canosa di Puglia, per atti persecutori nei confronti della ex, dopo la denuncia della vittima. Su proposta del Commissariato di P.S. diCanosa di Puglia l'Ufficio Anticrimine della Questura ha curato l'istruttoria conclusasi con l'emissione del provvedimento di ammonimento ai sensi dell'art. 8 Legge n. 38/2009. Il provvedimento è stato notificato ad un uomo di circa 50 anni che risiede a Canosa di Puglia,La vittima ha trovato la forza ed il coraggio ed è riuscita a ripercorrere i mesi di paura, tensione, incapacità di avere una vita normale. Al termine dell'attività istruttoria il Questore ha emesso il provvedimento cheNel medesimo provvedimento è stato anche rammentato all'uomo che l'eventuale violazione del dispositivo, comporta la procedibilità d'ufficio nei suoi confronti. L'ammonimento del Questore è un efficiente deterrente per contrastare la, prima che degeneri e si concretizzi in azioni aggressive, di tipo fisico o psicologico, anche quando accadono in ambito familiare.Il D.L. n. 11 del 2009, convertito in Legge n. 38/2009, ha introdotto ildi cui all'. Prima dell'intervento del legislatore, il fenomeno dello(termine anglosassone, letteralmente) veniva ricondotto in altre fattispecie, quali la violenza privata (art. 610 c.p.), la minaccia (art. 612 c.p.) e la molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.). Il delitto ex art. 612 bis c.p è stato inserito nel Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione III, posto a tutela del bene giuridico dellaspecifica declinazione della libertà individuale, che trova copertura costituzionale nell'art. 13 Cost., e che si può definire come il diritto di ogni individuo a determinarsi liberamente, ossia senza coartazioni psichiche. La locuzionericomprende, in particolare, sia la libertà di autodeterminazione sia la conseguente libertà di azione. Ilè un reato comune, realizzabile da parte di. La fattispecie di atti persecutori è incentrata sulcausativa di uno dei tre eventi alternativi tipizzati dalla norma: il perdurante e grave stato di ansia o paura della vittima; il fondato timore per la propria incolumità o per quella di persona comunque ad essa affettivamente legata; la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.Riproduzione@riservata