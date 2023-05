Canosa: La Compagnia della Lira vince il Premio Teatrale “Raffaele Lembo”

Una programmazione ampia, variegata e di qualità capace di offrire a pubblici diversi un repertorio eterogeneo fra musica, danza e prosa. Si è conclusa ieri, con la cerimonia di premiazione, laorganizzato dalla compagnia "Teatro Nuovo" in collaborazione con l'associazione "Pro Loco", con il patrocinio del Comune di Canosa di Puglia ed il contributo economico assegnato al primo classificato. La rassegna teatrale ha visto una numerosa partecipazione di pubblico agli otto incontri tenutisi tra il 22 gennaio ed il 23 aprile 2023 registrando anche il gradimento e la soddisfazione generale della cittadinanza. A prendere parte ai vari spettacoli sono stati in ordine cronologico le compagnie "Non sono un gigolo" di Visciano(NA), "I gabbiani" di Baronissi (SA), "iPercaso" di Montecorvino Rovella(SA), "Angelo Caracciolo" di Taranto, "La Torre" di Torre Melissa, la "Lira" di Casamassima, i "Filodrammatici" di Napoli ed infine il gruppo "Stabile Nisseno" di Nisseno(CL). Fra le otto partecipanti, il premio per il miglior spettacolo è stato assegnato allada una giuria composta dall'Assessore alla Cultura Cristina Saccinto, il professor Sabino Facciolongo, il regista della compagnia teatrale "Chir d' Canaus" Sabino Malcangio ed il presidente della giuria Luca Zecchillo. Durante la serata di premiazione, quattro sono state inoltre le nomination per ogni categoria premiata a cui si aggiungono varie menzioni speciali e il Premio della Critica assegnato dalla "Terra del Sole". Il, istituzionalizzato nel 2017, oltre alla partecipazione di diverse compagnie provenienti da diverse regioni italiane, si qualifica come vetrina utile alla promozione di cultura e tradizioni popolari dando la possibilità sia di conoscere il patrimonio a disposizione, sia di rilanciare il turismo nel territorio. Armonizzato dall'Amministrazione Comunale secondo i vari indirizzi, la programmazione ha potuto evidenziare al pubblico accorso al "Lembo" varie proposte culturali provenienti da associazioni di rilevante interesse artistico e culturale. Presenti alla cerimonia di premiazione: l'assessore alla Culturae l'assessore agli Eventiche hanno salutato gli intervenuti complimentandosi con tutti i partecipanti alla rassegna teatrale.